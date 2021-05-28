Gelinim Mutfakta 28 Mayıs Cuma puan durumu | 28 Mayıs Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?

Hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan Gelinim Mutfakta programında haftanın final gününde gelinler brownie yaparak kayınvalidelerin beğenisine sundu. Yarışmada kimin birinci olup kimin elendiği merak konusu oldu. İzleyiciler 28 Mayıs Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi? sorularını aratıyor. Biz de sizler için bu soruların cevabına haberimizde yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 28 Mayıs Cuma puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 28 MAYIS CUMA PUAN DURUMU

YAĞNUR:

NESLİHAN:

SEDA:

ESRA:

28 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ

Gelinim Mutfakta haftanın finalinde 5 bileziğin sahibi bugün Yağnur oldu

KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta’da bu hafta veda eden yarışmacılarımız Serpil Hanım ve gelini Neslihan oldu.