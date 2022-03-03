Gelinim Mutfakta 3 Mart 2022 Perşembe puan durumu | 3 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Kanal D ekranlarında Nursel Ergin'in sunumuyla yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışmada haftanın finalinden bir gün önce kıyasıya mücadele sürüyor. Programı severek takip edenler günün birincisinin kim olduğunu ve hangi gelinin elendiğini merak ediyor. Biz de haberimizde 3 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 3 Mart 2022 Perşembe puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 3 MART 2022 PERŞEMBE PUAN DURUMU

Miyase:

Yeşim:

Hasret:

Deniz:

2 MART GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Henüz birinci olan isim belli olmadı...

DÜNÜN BİRİNCİSİ

Haftanın ortasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alan Hasret günün birincisi olmayı başardı.