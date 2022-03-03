Burak Yılmaz'dan Süper Lig kararı! Yeni takımı belli oldu, İstanbul'u seçti!Renovasyon ne demek, TDK'ya göre Renovasyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Hüseyin Elmapınar kimdir? Nereli? Öldü mü? Kaç yaşında, neden öldü? Hüseyin Elmapınar biyografisiKolpaçino'nun yıldızı Hüseyin Elmalıpınar hayatını kaybetti! Sokakta yürürken kalp krizi geçirdi...Formula 1'de son şampiyon Max Verstappen, 2028 yılına kadar Red Bull'da! Yeni maaşı dudak uçuklattı!Evlilik hazırlığı yapan Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinin otel kaçamağı! Yakalanınca neye uğradıklarını şaşırdılar!PESİAD planlanan faaliyetler ile ilgili basınla bir araya geldiATV Müge Anlı bugünkü programı full, tek parça izle 3 Mart 2022 Perşembe | Müge Anlı ile Tatlı Sert programı son bölüm izle YouTubePalanka ne demek, TDK'ya göre Palanka kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Doğrultma İşçisi-Metal (Soğuk Haddehane) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Gelinim Mutfakta 3 Mart 2022 Perşembe puan durumu | 3 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 3 Mart 2022 Perşembe puan durumu | 3 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında haftanın dördüncü gününde kimin birinci olduğu ve kimin elendiği merakla araştırılıyor. Peki 3 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 3 Mart 2022 Perşembe puan durumu...

Gelinim Mutfakta 3 Mart 2022 Perşembe puan durumu | 3 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Kanal D ekranlarında Nursel Ergin'in sunumuyla yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışmada haftanın finalinden bir gün önce kıyasıya mücadele sürüyor. Programı severek takip edenler günün birincisinin kim olduğunu ve hangi gelinin elendiğini merak ediyor. Biz de haberimizde 3 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 3 Mart 2022 Perşembe puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 3 MART 2022 PERŞEMBE PUAN DURUMU

Miyase: 

Yeşim: 

Hasret: 

Deniz: 

2 MART GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU? 

Henüz birinci olan isim belli olmadı...

DÜNÜN BİRİNCİSİ

Haftanın ortasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alan Hasret günün birincisi olmayı başardı.

Gelinim Mutfakta 2 Mart 2022 Pazartesi puan durumu | 2 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT