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Gelinim Mutfakta 3 Ocak 2022 Pazartesi puan durumu | 3 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta'da yeni yılın ilk haftasının ilk gününde birinci olan isim merakla araştırılıyor. Peki 3 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 3 Ocak 2022 Pazartesi puan durumu...

Gelinim Mutfakta 3 Ocak 2022 Pazartesi puan durumu | 3 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

4 gelinin verilen tarifi en güzel yaparak kayınvalidelerin beğenisine sunduğu Gelinim Mutfakta adlı yarışma programında günün birincisi merak ediliyor. Biz de haberimizde '3 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?' sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 3 Ocak 2022 Pazartesi puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 3 OCAK 2022 PAZARTESİ PUAN DURUMU

Miyase: 

Yeşim: 

Damla: 

Yeliz:

3 OCAK GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU? 

Birinci olan gelin henüz belli olmadı...

CUMA GÜNÜ NE OLDU?

Deniz elenirken Miyase haftanın birincisi oldu.

Gelinim Mutfakta 3 Ocak 2022 Pazartesi puan durumu | 3 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
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