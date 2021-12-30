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Gelinim Mutfakta 30 Aralık 2021 Perşembe puan durumu | 30 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta'da haftanın finalinden bir gün önce hangi yarışmacının birinci olduğu merak ediliyor. Biz de haberimizde '30 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?' sorusunun yanıtına haber verdik. İşte Gelinim Mutfakta 30 Aralık 2021 Perşembe puan durumu...

Gelinim Mutfakta 30 Aralık 2021 Perşembe puan durumu | 30 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Ekranların fenomen yarışması Gelinim Mutfakta'da günün birinci olan isim merakla araştırılıyor. Gelinler Elmalım tarifini yaparak kayınvalidelerin beğenisine sundu. Peki çeyrek altını kazanan hangi gelin oldu?30 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 30 Aralık 2021 Perşembe puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 30 ARALIK 2021 PERŞEMBE PUAN DURUMU

Miyase: 

Yeşim: 

Damla: 

Deniz: 

30 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU? 

Henüz günün birincisi belli değil.

DÜN NE OLDU?

Günün birincisi kayınvalidelerden 20 puan alan gelin Damla oldu. Çeyrek altını yakasına takmayı başardı.

Gelinim Mutfakta 30 Aralık 2021 Perşembe puan durumu | 30 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
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