Gelinim Mutfakta 30 Mayıs 2022 Pazartesi puan durumu | 30 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışmada haftanın ilk günü kıyasıya mücadele sürüyor. Programı severek takip edenler günün birincisinin kim olduğunu merak ediyor. Biz de haberimizde 30 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 30 Mayıs 2022 Pazartesi puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 30 MAYIS PAZARTESİ PUAN DURUMU

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30 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta programında 30 Mayıs Pazartesi günü birinci olan isim henüz belli olmadı.