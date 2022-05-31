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Gelinim Mutfakta 31 Mayıs 2022 Salı puan durumu | 31 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta programında haftanın ikinci gününde önce kimin birinci olduğunu merakla araştırılıyor. Peki 31 Mayıs 2022 Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 31 Mayıs 2022 Salı puan durumu...

Gelinim Mutfakta 31 Mayıs 2022 Salı puan durumu | 31 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Ünlü sunucu Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışmada haftanın ikinci günü kıyasıya mücadele devam ediyor. Programı severek takip edenler günün birincisinin kim olduğunu merak ediyor. Biz de haberimizde 31 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 31 Mayıs 2022 Salı puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 30 MAYIS PAZARTESİ PUAN DURUMU

Senanur: 

Aslıhan: 

Senanur: 

Emel: 

30 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU? 

Gelinim Mutfakta programında 31 Mayıs Salı günü birinci olan isim henüz belli olmadı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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