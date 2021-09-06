Gelinim Mutfakta 6 Eylül 2021 Pazartesi puan durumu | 6 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?
Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programının haftanın ilk gününde hangi gelinin birinci olduğu merak ediliyor. Peki 6 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 6 Eylül 2021 Pazartesi puan durumu...
Demet Akalın'ın sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında günün birincisi merakla araştırılıyor. Biz de bunun üzerine 6 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına haberimizde yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 6 Eylül 2021 Pazartesi puan durumu
GELİNİM MUTFAKTA 6 EYLÜL 2021 PAZARTESİ PUAN DURUMU
Aslıhan: 9
Büşra: 14
Yağnur: 21
Yaren: 14
6 EYLÜL GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?
Gelinim Mutfakta programının 751.bölümün de günün birincisi Yağnur oldu.
GÜNÜN TARİFİ
Gelinler haftanın ilk gününde Acılı Tavuk Bonfile tarifini denedi.