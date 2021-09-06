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Gelinim Mutfakta 6 Eylül 2021 Pazartesi puan durumu | 6 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programının haftanın ilk gününde hangi gelinin birinci olduğu merak ediliyor. Peki 6 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 6 Eylül 2021 Pazartesi puan durumu...

Gelinim Mutfakta 6 Eylül 2021 Pazartesi puan durumu | 6 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Demet Akalın'ın sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında günün birincisi merakla araştırılıyor. Biz de bunun üzerine 6 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına haberimizde yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 6 Eylül 2021 Pazartesi puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA 6 EYLÜL 2021 PAZARTESİ PUAN DURUMU

Aslıhan: 9

Büşra: 14

Yağnur: 21

Yaren: 14

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6 EYLÜL GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta programının 751.bölümün de günün birincisi Yağnur oldu.

GÜNÜN TARİFİ

Gelinler haftanın ilk gününde Acılı Tavuk Bonfile tarifini denedi.

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