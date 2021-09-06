Gelinim Mutfakta 6 Eylül 2021 Pazartesi puan durumu | 6 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programının haftanın ilk gününde hangi gelinin birinci olduğu merak ediliyor. Peki 6 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 6 Eylül 2021 Pazartesi puan durumu...

Demet Akalın'ın sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında günün birincisi merakla araştırılıyor. Biz de bunun üzerine 6 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına haberimizde yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 6 Eylül 2021 Pazartesi puan durumu GELİNİM MUTFAKTA 6 EYLÜL 2021 PAZARTESİ PUAN DURUMU Aslıhan: 9 Büşra: 14 Yağnur: 21 Yaren: 14 6 EYLÜL GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU? Gelinim Mutfakta programının 751.bölümün de günün birincisi Yağnur oldu. GÜNÜN TARİFİ Gelinler haftanın ilk gününde Acılı Tavuk Bonfile tarifini denedi. gelinim mutfakta