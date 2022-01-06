Gelinim Mutfakta 6 Ocak 2022 Perşembe puan durumu | 6 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Nursel Ergin'in sunduğu Gelinim Mutfakta programında haftanın finalinden bir gün önce gelinlerin kaç puan aldığı merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde '6 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?' sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 6 Ocak 2022 Perşembe puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 6 OCAK 2022 PERŞEMBE PUAN DURUMU

Miyase:

Yeşim:

Damla:

Yeliz:

6 OCAK GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Henüz birinci olan isim belli olmadı.

DÜN NE OLDU?

Haftanın üçüncü gününde kayınvalidelerden en yüksek puanı alan gelin Yeşim oldu.