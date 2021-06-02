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Gelinim Mutfakta Esra neden yok, ne oldu? Ne ameliyatı oldu?

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında geçtiğimiz pazartesi günü rahatsızlanan Esra izleyenleri korkuttu. İki gündür yarışmada olmayan Esra merak konusu oldu. Gelinim Mutfakta Esra neden yok, ne oldu? Ne ameliyatı oldu? sorularının yanıtını haberimizden bulabilirsiniz...

Gelinim Mutfakta Esra neden yok, ne oldu? Ne ameliyatı oldu?

Kanal D ekranlarında yayınlanan, gelinlerin yaptıkları yemekleri kayınvalidelerin beğenisine sunarak en yüksek puanı almak için yarıştıkları Gelinim Mutfakta yarışmasında geçtiğimiz pazartesi beklenmedik bir durum yaşandı. Yarışmacılardan Esra aniden fenalaşmasıyla herkesi tedirgin etti. Peki Gelinim Mutfakta Esra neden yok, ne oldu? Ne ameliyatı oldu? sorularının yanıtı haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA ESRA NEDEN YOK, NE OLDU?

Gelinim Mutfakta Esra, pazartesi yayınlanan bölümde yarışmadan ayrılmak zorunda kaldı. Yayında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Stüdyodaki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ile programdan alınan Esra’nın sağlık durumu ile ilgili açıklama yapan Seda Sayan, “Esra’ya sağlık ekiplerimiz müdahale ediyor ve kayınvalidesi de yanında. Merak edilecek bir şey yok” demesinin ardından Esra gün içinde programa yeniden dahil olmuştu. Geçtiğimiz gün yarışmadan ayrılan Esra Gelinim Mutfakta seyircisini vedasıyla üzdü.

NE AMELİYATI OLDU?

Esra yaptığı açıklamada safra kesesinde taş olduğunu ve ameliyat olması gerektiğini söylemişti. Çocukları nedeniyle ameliyatı ertelediğini açıklaması ise izleyenlere duygusal anlar yaşatmıştı. Programa gönderdiği sesli mesajla tedavisine başlayacağını bildiren Esra, yerine yarışacak olan yarışmacıyı da belirledi. 

Gelinim Mutfakta Esra neden yok, ne oldu? Ne ameliyatı oldu?

ESRA'NIN YERİNE YARIŞMAYA KİM KATILDI?

Esra, safra kesesi ameliyatı yüzünden yarışmadan ayrılırken onun yerine bir kişi yarışması gerektiğinden, bu kişiyi Esra belirledi. Esra'nın belirlediği yarışmacı Ayten'i görenler çok şaşırırken, Seda Sayan çok mutlu oldu. Esra, yapım görevlisi ve belirlediği yarışmacı ile görüntülü konuşup kararını nasıl verdiğini anlattı.

Gelinim Mutfakta Esra neden yok, ne oldu? Ne ameliyatı oldu?

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