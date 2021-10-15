Gepgenç ne demek, TDK'ya göre Gepgenç kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Gepgenç ne demek? Gepgenç TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi gepgenç kelimesi. Peki gepgenç ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre gepgenç nedir, gepgenç kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

GEPGENÇ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Gepgenç kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre gepgenç kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çok genç

- Çok genç olarak, çok gençken



GEPGENÇ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Ölüm bu gepgenç, bu dipdiri insanı yatağında değil, bir kapı önünde ayakta aldı götürdü.

- Gepgenç öldü.

