Gökçe Bahadır, Emir Ersoy'la ilgili her şeyi itiraf etti: "Bizi müzik birleştirdi"

Geçtiğimiz günlerde müzisyen Emir Ersoy ile aşk yaşamaya başladığı iddialarıyla gündeme gelen başarılı oyuncu Gökçe Bahadır, Etiler'de objektiflere takıldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 39 yaşındaki oyuncu, yeni başlayan ilişkisini doğruladı.

"DAHA ÇOK YENİ"

Yunan işletmeci Yiannis Magnos ile ilişkisini noktaladıktan sonra kimseyle adı anılmayan Gökçe Bahadır, Ersoy hakkında; "Daha çok yeni bir birliktelik. Albüm yapmıştık birlikte" demesinin ardından muhabirlerin "Sizi müzik birleştirdi diyebilir miyiz?" şeklindeki soruları üzerine ise tebessümle cevap veren Bahadır, "Evet müzik birlikteliğimize vesile oldu" açıklamasında bulundu.

Sevgilisi Ersoy'un "Sezenli Şarkılar" projesinde "Hepsi Senin Mi?" parçasının klibinde Ersoy ile birlikte yer alarak seslendiren Bahadır, yeni bir dizi projesiyle ekrana döneceğinin müjdesini de verdi. Bahadır, "Şimdi kostüm provasından çıktım. Detayları ilerleyen günlerde konuşuruz" diyerek, aracıyla bulunduğu yerden uzaklaştı. Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan Gökçe Bahadır, son olarak 'Ufak Tefek Cinayetler' adlı diziyle adından söz ettirmişti.

EMİR ERSOY KİMDİR?

Emir Ersoy Kalipso Kralı lakaplı 2017 yılında vefat eden usta sanatçı Metin Ersoy'un oğludur. Rockuba, Karnaval ve Cuban Portrait isimli üç albüm çalışması gerçekleştirmiştir. Latin Jazz piyanisti, prodüktör ve aranjör kimliği ile tanınan Emir Ersoy 1977 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Oyuncu Tuğçe Ersoy kız kardeşidir.

Gökçe Bahadır'ın sevgilisi kim? Emir Ersoy kimdir, nereli, kaç yaşında?

GÖKÇE BAHADIR KİMDİR?

9 Kasım 1981'de İstanbul'da doğan Gökçe Bahadır Akademi İstanbul Radyo Televizyon bölümünden mezun oldu. Akademi'de okurken bir yandan da Fenerbahçe FM'de radyo programı sundu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Gökçe Bahadır kimdir, nereli, kaç yaşında?