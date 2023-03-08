Göksav isminin anlamı nedir, Göksav ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Göksav isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Göksav ismi ne demek, Göksav ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Göksav isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

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Göksav İsminin anlamı nedir? TDK Göksav anlamı:

Göksav ismi Türk Dil Kurumunda İleri görüşlü kimse anlamında tanımlanmaktadır.

Göksav İsmi Kuranda geçiyor mu?

Göksav ismi Kuran-ı Kerim'de geçmemektedir.

Göksav isminin kökeni:

Göksav ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de kullanılmamaktadır.

Göksav isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Göksav isminin rengi:

Bordo

Göksav ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

Göksav isminin Harf Analizi Nedir ?

Göksav ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

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G : Dirençli, zor hayat dersleri

Ö : Azimli/bencil

K : Kariyerli

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

A : Öncü, lider, mantıklı

V : Devrimci/asi, farklı

Göksav isminin Numerolojisi Kaçtır?

Göksav ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

G : 8

Ö : 19

K : 14

S : 22

A : 1

V : 27

= 91 – Göksav İsminin Numeroloji Toplamı 91’dir.

Göksav isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Göksav ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Göksav isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

G: 7 Ö: 6 K: 2 S: 1 A: 1 V: 4 = 21

2 + 1 = 3 Kader sayısıdır

Göksav isminin 3 kader sayısına göre kişilik özellikleri

3 – Sanatsal anlamda çok yeteneklidir. Sosyaldir, Dost canlısıdır. Yüzeysel düşünür ve detaylara girmez. Dışa dönüklüğü ile tanınır. Eğlence onun için hayatın ayrılmaz bir parçasıdır, hayattan nasıl zevk alabileceğini bilir. Kilişelerden hiç hoşlanmaz, yaratıcı ve duyarlıdır. Disiplin anlamında pek iyi sayılmaz bu anlamda sıkıntılıdır. En önemli eksikliği disiplinsizlik olup disiplinli olma yönünde çaba göstermelidir.

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