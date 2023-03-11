Göksay isminin anlamı nedir, Göksay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Göksay isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Göksay ismi ne demek, Göksay ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Göksay isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

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Göksay İsminin anlamı nedir? TDK Göksay anlamı:

Göksay ismi Türk Dil Kurumunda Değerli olduğunu kabul et anlamında kullanılan bir ad anlamında tanımlanmaktadır.

Göksay İsmi Kuranda geçiyor mu?

Göksay ismi Kuran-ı Kerim'de geçmemektedir.

Göksay isminin kökeni:

Göksay ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de 8 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Göksay isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Göksay isminin rengi:

Lacivert

Göksay ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

Göksay isminin Harf Analizi Nedir ?

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Göksay ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

G : Dirençli, zor hayat dersleri

Ö : Azimli/bencil

K : Kariyerli

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

A : Öncü, lider, mantıklı

Y : Başına buyruk, depresif

Göksay isminin Numerolojisi Kaçtır?

Göksay ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

G : 8

Ö : 19

K : 14

S : 22

A : 1

Y : 28

= 92 – Göksay İsminin Numeroloji Toplamı 92’dir.

Göksay isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Göksay ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Göksay isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

G: 7 Ö: 6 K: 2 S: 1 A: 1 Y: 7 = 24

2 + 4 = 6 Kader sayısıdır

Göksay isminin 6 kader sayısına göre kişilik özellikleri

6 – Tam bir aşk adamı olduğu kadar bir o kadar da kıskanç bir yapısı vardır. Her şeye karışsa da asla sorumluluklarından ödün vermez. Sevdiği kişiye daima anlayışlı bir şekilde davranır ve onun için her şeyi yapar. Güvenilir, koruyucu ve sağlam bir karaktere sahip olması sebebi ile sevdikleri için her türlü fedakarlığa hazırdır. Mutlu ve sıcak bir kişiliğe sahiptir. Kötümserliğin ve ihmalkarlığın yanından bile geçmemiştir. Daima iyimser davranmaya ve bulunduğu ortamdaki olumsuzlukları ortadan kaldırmaya çalışır.