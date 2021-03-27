Gönül Dağı 27 Mart 2021 yok mu? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman?

Cumartesi akşamlarının büyük ilgiyle izlenen dizisi Gönül Dağı'nın bu akşamki saatinde Dünya Kupası Grup Eleme Maçının konulması nedeniyle araştırılmaya başlandı. Peki Gönül Dağı 27 Mart 2021 Cumartesi yok mu? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

GÖNÜL DAĞI 27 MART 2021 CUMARTESİ YOK MU?

Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesini konu edinen Gönül Dağı'nın bugün yayın akışında yer almadı. Dizinin takipçileri tarafından bu akşam neden yayınlanmadığı araştırılmaya başlandı. Gönül Dağı bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda yer almayacak. Bu akşam dizinin yayın saatinde Dünya Kupası Grup Eleme Maçı "Norveç-Türkiye" canlı olarak izleyici karşısında olacak.

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Köprü Film imzası taşıyan dizinin yönetmen koltuğunda ise Yahya Samancı yer alıyor. En son 21. bölüm ile izleyici karşısına çıkan Gönül Dağı dizisi, yayınlanacak maç nedeniyle çekimlerine 1 haftalık ara verdi. Bu nedenle dizinin yeni bölümü 3 Nisan 2021 tarihinde ekranlarda yer alması bekleniyor.