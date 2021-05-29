Gönül Dağı 30. bölüm sezon finali full, tek parça izle | TRT1 Gönül Dağı 30. bölüm sezon finali canlı izle

TRT1 kanalının en sevilen dizileri arasında olan Gönül Dağı bu akşam yayınlanacak olan 30. bölüm ile sezon finali yapıyor. Diziyi ilk bölümden itibaren kaçırmadan izleyenler sezon finalinde ne olacağını merak ediyor. İnternetten kesintisiz bir şekilde diziyi izleyebilmeniz için haberimizde Gönül Dağı 30. bölüm sezon finali full, tek parça izle | TRT1 Gönül Dağı 30. bölüm sezon finali canlı izleme linklerine yer verdik. İyi seyirler...

GÖNÜL DAĞI 30. BÖLÜM SEZON FİNALİ FULL, TEK PARÇA İZLE | TRT1 GÖNÜL DAĞI 30. BÖLÜM SEZON FİNALİ CANLI İZLE

Zahide ve Sefer’in düğün vakti gelmiştir. Bütün kasaba düğüne hazırlanırken en büyük iş amcaoğullarına düşer. Düğün öncesi ve sonrasında oluşan tüm aksilikleri çözmeye çalışan amcaoğullarının işi hiç kolay olmayacaktır. Öte yandan herkes Fikret’in bir sorun çıkarmasından endişelenmektedir. Düğün gecesi geldiğinde Fikret düğünü zora sokacak bir hamlede bulunacak mıdır?



Asuman’ın sınav sonucu açıklanmıştır. Oldukça yüksek puan alan Asuman büyük şehirlere gitmeyi mi yoksa kasabada kalmayı mı tercih edecektir?



Dilek’in Gedelli’deki işleri zora girmiştir ve İstanbul’a çağrılmaktadır. Bu atama haberiyle birlikte Taner ve Dilek ne yapacaktır?

GÖNÜL DAĞI 30. BÖLÜM SEZON FİNALİ İZLE

TRT1 GÖNÜL DAĞI 30. BÖLÜM SEZON FİNALİ İZLE