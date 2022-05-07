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Gönül Dağı bu hafta, bu akşam var mı 7 Mayıs 2022 Cumartesi? Gönül Dağı dizisi neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Başrollerinde Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan’ın yer aldığı Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü TRT 1 yayın akışında yer almadı. Bunun üzerine Gönül Dağı bu hafta, bu akşam var mı 7 Mayıs 2022 Cumartesi? Gönül Dağı dizisi neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? sorularının yanıtları araştırılıyor.

Gönül Dağı bu hafta, bu akşam var mı 7 Mayıs 2022 Cumartesi? Gönül Dağı dizisi neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Başrollerinde Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan’ın yer aldığı Gönül Dağı dizisi, sevilerek izlenmeye devam ediyor. Bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatan Gönül Dağı dizisi son olarak 62. bölümüyle ekrana gelmişti. Diziseverler 63.bölümün yayınlanmasını beklerken TRT 1'in yayın akışında dizinin yeni bölümünün ekrana gelmeyeceği bildirildi. Peki Gönül Dağı bu hafta, bu akşam var mı 7 Mayıs 2022 Cumartesi? Gönül Dağı dizisi neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Detaylar haberimizde... 

Gönül Dağı bu hafta, bu akşam var mı 7 Mayıs 2022 Cumartesi? Gönül Dağı dizisi neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

GÖNÜL DAĞI BU HAFTA, BU AKŞAM VAR MI 7 MAYIS 2022 CUMARTESİ?

TRT 1'in cumartesi akşamları ilgiyle izlenen Gönül Dağı dizisi 7 Mayıs 2022 Cumartesi günü TRT 1 yayın akışında yer aldı. Ancak dizinin yeni bölümü (63) yerine 62.bölümü ekrana gelecek. 

Bu kapsamda Gönül Dağı dizisi bu akşam eski bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. 

Gönül Dağı bu hafta, bu akşam var mı 7 Mayıs 2022 Cumartesi? Gönül Dağı dizisi neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

GÖNÜL DAĞI DİZİSİ NEDEN YOK 7 MAYIS 2022 CUMARTESİ? YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Gönül Dağı dizisi Ramazan Bayramı tatili nedeniyle ekrana gelmeyecek. Dizinin 63.bölüm fragmanında yeni bölümün 14 Mayıs 2022 Cumartesi günü yayımlanacağı duyuruldu.

Dizinin heyecan dolu bölümü önümüzdeki hafta ekrana gelecek.

Gönül Dağı bu hafta, bu akşam var mı 7 Mayıs 2022 Cumartesi? Gönül Dağı dizisi neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

GÖNÜL DAĞI DİZİSİ KONUSU

Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan’ın başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi...

Çocukluk aşkı Dilek’le bir gün buluşma hayali kuran Taner’in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat… Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı... Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali Yılki Atları...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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