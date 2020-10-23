Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor? Konusu ne? Oyuncuları kim? soruları son zamanlarda en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Gönül Dağı başarılı bir çıkış yakaladı. Mustafa Çiftçi’nin öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan dizi seyirciden tam not aldı. Peki Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor? Konusu ne? Oyuncuları kim?

GÖNÜL DAĞI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesini konu alan Gönül Dağı Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde çekiliyor.

GÖNÜL DAĞI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı...

Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir Gönül Dağı…

Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı…

Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan “Bozkırın kalemi” Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, ilk bölümde izleyicilerin beğenisini kazanacak ekranlara kilitleyecek bir dizi...

İzleyenlerin memleket özlemini giderecek görsel bir şölen...

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI

Berk Atan

Gülsim Ali İlhan

Ecem Özkaya,

Ferdi Sancar,

Ali Düşenkalkar,

Erdal Cindoruk,

Gülhan Tekin,

Feyza Işık,

Ege Aydan,

Eser Eyüboğlu,

Cihat Süvarioğlu,

Semih Ertürk,

Nazlı Pınar Kaya,

Şebnem Dilligil,

Yavuz Sepetçi,

Nuri Gökaşan,

Hüseyin Sevimli

Çiğdem Aygün