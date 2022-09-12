Gönül Dağı Doktor Kenan diziden ayrıldı mı? Kenan TRT 1 Gönül Dağı dizisinden ayrılacak mı? Kadro dışı mı bırakıldı? Serkan Kuru kimdir?

Gönül Dağı Doktor Kenan diziden ayrıldı mı? soruları Dilek'in ölümünün ardından merak konusu oldu. Bizde sizler için Kenan TRT 1 Gönül Dağı dizisinden ayrılacak mı? Kadro dışı mı bırakıldı? Serkan Kuru kimdir? sorularının yanıtlarını haberimizde derledik.

Gül Erdoğan
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Gönül Dağı Doktor Kenan diziden ayrıldı mı? Kenan TRT 1 Gönül Dağı dizisinden ayrılacak mı? Kadro dışı mı bırakıldı? Serkan Kuru kimdir?

Gönül Dağı Doktor Kenan diziden ayrıldı mı? Kenan TRT 1 Gönül Dağı dizisinden ayrılacak mı? Kadro dışı mı bırakıldı? Serkan Kuru kimdir? Gönül Dağı dizisi her cumartesi TRT 1 ekranlarında yayımlanıyor. Sevilen dizide doktor karakterini Serkan Kuru canlandırıyor. Kısa süre önce Gülsim Ali İlhan'dan sonra Serkan Kuru'nun da diziye veda edeceği iddia ediliyor.

Gönül Dağı Doktor Kenan diziden ayrıldı mı? Kenan TRT 1 Gönül Dağı dizisinden ayrılacak mı? Kadro dışı mı bırakıldı? Serkan Kuru kimdir?

GÖNÜL DAĞI DOKTOR KENAN DİZİDEN AYRILDI MI? KENAN TRT 1 GÖNÜL DAĞI DİZİSİNDEN AYRILACAK MI? KADRO DIŞI MI BIRAKILDI?

Dilek'in ölümü karşısında kendini sorumlu hisseden Doktor Kenan'ın, diziden ayrılacağı iddia edildi. Konu ile ilgili henüz net bir bilgi gelmiş değil. Berk Atan, Ferdi Sancar, Ecem Özkaya, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu ve Hazal Çağlar'ın oynadığı dizide Serkan Kuru'nun gitmesi dizide büyük bir boşluk yaratacağa benziyor.

Gönül Dağı Doktor Kenan diziden ayrıldı mı? Kenan TRT 1 Gönül Dağı dizisinden ayrılacak mı? Kadro dışı mı bırakıldı? Serkan Kuru kimdir?

SERKAN KURU KİMDİR?

Serkan Kuru, 18 Haziran 1978 tarihinde Bursa'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Balıkesir Üniversitesi'nde Endüstriyel Elektronik Bölümü'nde tamamladıktan sonra; tiyatro ve oyunculuk üzerine eğitim almıştır.

Gönül Dağı Doktor Kenan diziden ayrıldı mı? Kenan TRT 1 Gönül Dağı dizisinden ayrılacak mı? Kadro dışı mı bırakıldı? Serkan Kuru kimdir?​​​​​​​

Kameralar karşısına ilk kez 2004 yılında yayınlanan Terme Çayı isimli filmde canlandırdığı Ahmet karakteri ile geçen ve ilk dizi deneyimini de 2005 yılında rol aldığı Beşinci Boyut dizisi ile yaşayan Serkan Kuru; Beş Kardeş, Kara Para Aşk, Kertenkele, Nizama Adanmış Ruhlar, Kollama, Emret Komutanım, Çılgın Kolej, Sinyalciler, Evlenmeden Olmaz, Çanakkale Yüzyıllık Mühür, Şevkat Yerimdar, Taş Mektep, Mualif Başkan, Bekle Beni Yarın, Emret Komutanım Şah Mat gibi birçok projede rol almıştır.

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