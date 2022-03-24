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Gönül Dağı Rıfat ölüyor mu, diziden ayrılıyor mu? Hüseyin Sevimli Gönül Dağı dizisinden ayrılacak mı?

Gönül Dağı’nın yeni bölüm fragmanında Rıfat karakterinin akıbeti merak konusu oldu. Bunun üzerine bizlerde çokça araştırılan “Gönül Dağı Rıfat ölüyor mu, diziden ayrılıyor mu? Hüseyin Sevimli Gönül Dağı dizisinden ayrılacak mı?” sorularına haberimizde yer verdik.

TRT 1 ekranlarının en çok izlenilen dizileri arasında yer alan Gönül Dağı, yayın hayatına ara vermeden devam ediyor. Son olarak 56. Bölümü ile izleyiciyle buluşan sevilen dizi Gönül Dağı’nın 57. Bölüm 1. ve 2. Fragmanları yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanları izleyiciyi derinden etkileyerek sosyal medyanın gündemine otururken Rıfat’ın ortadan kaybolması izleyenlerin akıllarında soru işareti bıraktı. Peki Gönül Dağı Rıfat ölüyor mu, diziden ayrılıyor mu? Hüseyin Sevimli Gönül Dağı dizisinden ayrılacak mı?

Gönül Dağı Rıfat ölüyor mu, diziden ayrılıyor mu? Hüseyin Sevimli Gönül Dağı dizisinden ayrılacak mı?

GÖNÜL DAĞI RIFAT ÖLÜYOR MU, DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Gönül Dağı’nın yeni bölüm fragmanlarında, Meryem’in Rıfat’ı terk etmesinin ardından Rıfat’ın bir anda ortadan kaybolması ve bütün köyün Rıfat’ı araması dikkat çekti. İzleyiciler, Rıfat’ın ölüp ölmediğini ve diziden ayrılıp ayrılmadığını merak ediyor.

Gönül Dağı Rıfat ölüyor mu, diziden ayrılıyor mu? Hüseyin Sevimli Gönül Dağı dizisinden ayrılacak mı?

Rıfat karakterinin dizide ölüp ölmediği bilinmiyor ancak fragmanda yer alan Taner'in "Nasıl geç kaldık?” sözleri akıllarda soru işareti yarattı.  Karakterin akıbeti yeni bölümle birlikte ortaya çıkmıştı.

HÜSEYİN SEVİMLİ GÖNÜL DAĞI DİZİSİNDEN AYRILACAK MI?

Gönül Dağı dizisinde Rıfat karakterine hayat veren Hüseyin Sevimli’nin diziden ayrılıp ayrılmayacağı 57.bölümde ortaya çıkacak.

{TITLE_STRIP}Gönül Dağı 56.bölüm full, tek parça izle TRT 1| Gönül Dağı son bölüm izle YouTube

{TITLE_STRIP}Gönül dağı Asya kimdir? Diziden ayrılıyor mu? Buse Orcan Gönül Dağı dizisinden neden ayrılıyor?

 

 

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