Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan'ın 'görevden af' talebi kabul edildi. Atama kararına göre yerine yardımcısı Nureddin Nebati atandı. Vatandaşlar bu durumla bağlantılı olarak 'görevden affını istemek' kavramının ne demek olduğunu merak ediyorlar. Bu bağlamda, Görevden af talebi kabul edildi ne demek? Görevden affını istemek ne demek, nedir? Detaylar haberimizde...

GÖREVDEN AFFINI İSTEMEK NE DEMEK, NEDİR?

'Görevden affını istemek' kavramı Bakan Berat Albayrak'ın görevi bıraktığı dönemde gündeme gelmişti. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın görevi bırakmasında da bu kavrama yer verildi.

TDK sözlüğünde yer alana göre af; bir suçu, bir kusuru veya bir hatayı bağışlama anlamında kullanılmaktadır.

Af kelimesi ikinci kullanımda ise görevden çıkarılma anlamında kullanılmaktadır.

Görevden af talebi, görevin sona ermesi ve bitmesi anlamına gelmektedir.

Kökenine baktığımızda ise af talebi Osmanlıca bir tabirdir. Af talebi bir anlamda istifa, lakin istifanın kabulünün üst makamdan tensip edilmesini dileme anlamına da gelmektedir.