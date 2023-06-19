Gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına çevrildi! Zam açıklaması bekleniyor!

Asgari ücrette gözler yapılacak ikinci Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına çevrildi. Saat 10.00'da başlayacak toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile işçi ve işveren temsilcileri katılacak.

YAYINLAMA
Google News
Gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına çevrildi! Zam açıklaması bekleniyor!

Yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan etkileyen ve toplumun genelini ilgilendiren yeni asgari ücret miktarıyla ilgili süreç halen devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde 13 Haziran tarihinde ilk toplantısını gerçekleştirdi, bugün saat 10.00'da ikinci toplantı yapılacak.

TÜİK TEMSİLCİLERİ RAPOR SUNACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşecek toplantıda, ekonomik veri ve raporlar sunulacak. Bu toplantıda, taraflar arasında ara zam rakamı üzerine pazarlık yapılacak. Komisyon toplantısının ardından ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, saat 14.00'te bir araya gelecek.

İşçi ve işveren tarafları, süreç boyunca rakam açıklamamış olsa da kamuoyu önünde görüşlerini ve beklentilerini dile getirmişlerdir. TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol, daha önce yaptığı açıklamada, görüşmelerin hızlı bir şekilde ve üçlü mutabakatla sonuçlanmasını arzuladıklarını belirtmiş ve "İstihdamı aksatmayacak, sürdürülebilir ve dengeli bir şekilde çalışanların ve işverenlerin beklentilerini dikkate alan bir tutarın belirlenmesini istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

İŞVEREN 'DENGE', İŞÇİLER 'GÜNÜN ŞARTLARI' DİYOR

TÜRK-İŞ heyeti adına konuşan Türkiye Haber-İş Sendikası Genel Başkanı Veli Solak ise "Asgari ücretin, günümüz şartlarına, yaşanan ekonomik krize, ev kiralarına ve hayat pahalılığına göre güncellenmesini istiyoruz" şeklinde değerlendirmede bulunmuştu. Bu ifade, asgari ücretin güncellenmesinin, ekonomik koşullar, ev kirası ve genel yaşam maliyeti gibi faktörler göz önünde bulundurularak yapılmasını talep ettiğini göstermektedir."

Asgari ücret tespit komisyonu 15 üyeden oluşuyor. 5 üye hükümeti, 5 üye işçi tarafını 5 üye de işveren tarafını temsil ediyor. Kararlar oy çokluğuyla alınıyor.

İşveren ve işçi kesimi arasında asgari ücret hesaplamasıyla ilgili 2.000 TL'lik bir fark bulunuyor. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücret artış oranının ilk 6 ayın TÜFE'si dikkate alınarak belirlenmesi gerektiği beklentisini dile getirildi. TÜİK verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ilk 5 ay için yüzde 15.26 seviyesinde gerçekleşti. Yüzde 15'lik bir zam oranıyla yeni asgari ücret 9.775 TL oluyor. Haziran ayı enflasyonunun da eklenmesiyle bu rakamın 10.000 TL seviyesine çıkması bekleniyor. İşçi kesiminin öncelikli talebi ise asgari ücretin 12.000 TL seviyesine yükseltilmesidir.

Aksaray Belediyesinden İşçisine en baba babalar günü kutlaması, “Baba arkanı dön”Aksaray Belediyesinden İşçisine en baba babalar günü kutlaması, “Baba arkanı dön”

Son Dakika: Depremler arka arkaya geliyor, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde deprem meydana geldiSon Dakika: Depremler arka arkaya geliyor, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde deprem meydana geldi

Türk sanat müziğinin unutulmaz sanatcısı Metin Milli, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandıTürk sanat müziğinin unutulmaz sanatcısı Metin Milli, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

Son Dakika: Malatya Pütürge'de 4.6 şiddetinde deprem meydana geldiSon Dakika: Malatya Pütürge'de 4.6 şiddetinde deprem meydana geldi

İtalya'dan flaş iddia! Arda Güler için 2 yıldız teklifi!İtalya'dan flaş iddia! Arda Güler için 2 yıldız teklifi!

İzmir'de kan donduran olay! Cansız bedenler derin dondurucuda bulundu!İzmir'de kan donduran olay! Cansız bedenler derin dondurucuda bulundu!

MK-82 mühimmatıyla havalanan Bayraktar Akıncı, HGK-82 ile hedefi başarıyla vurdu!MK-82 mühimmatıyla havalanan Bayraktar Akıncı, HGK-82 ile hedefi başarıyla vurdu!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İlyas Salman haddi aştı! Halifelerin önünde eğilmem!
İlyas Salman haddi aştı! Halifelerin önünde eğilmem!
TUSAŞ görücüye çıkarttı! Kargo İHA göreve hazır!
TUSAŞ görücüye çıkarttı! Kargo İHA göreve hazır!
İsrail'in, Filistin'de bulunan Cenin kampına yaptığı helikopterli saldırıda ölü ve yaralılar var
İsrail'in, Filistin'de bulunan Cenin kampına yaptığı helikopterli saldırıda ölü ve yaralılar var
İçişleri Bakanı Yerlikaya deprem kira yardımına ilişkin önemli açıklamalar yaptı
İçişleri Bakanı Yerlikaya deprem kira yardımına ilişkin önemli açıklamalar yaptı
Son Haberler
Burdur’da tarihi eser operasyonu
Burdur’da tarihi eser operasyonu
26 suçtan arama kaydı olan şahıs yakalandı!
26 suçtan arama kaydı olan şahıs yakalandı!
Türkiye-Galler maçı ne zaman, nerede oynanacak? Türkiye-Galler maçı bilet fiyatları ne kadar?
Türkiye-Galler maçı ne zaman, nerede oynanacak? Türkiye-Galler maçı bilet fiyatları ne kadar?
Eski Fenerbahçe kaptanı Ali Koç'u sert sözlerle eleştirdi! Golü de çıkıp Erdoğan mı atsın?
Eski Fenerbahçe kaptanı Ali Koç'u sert sözlerle eleştirdi! Golü de çıkıp Erdoğan mı atsın?
Eski Fenerbahçe kaptanı Ali Koç'u sert sözlerle eleştirdi! Golü de çıkıp Erdoğan mı atsın?
Eski Fenerbahçe kaptanı Ali Koç'u sert sözlerle eleştirdi! Golü de çıkıp Erdoğan mı atsın?
İstanbul'un simgelerinden "Altın Boynuz" olarak da bilinen Haliç'te suyun rengi kahverengiye döndü.
İstanbul'un simgelerinden "Altın Boynuz" olarak da bilinen Haliç'te suyun rengi kahverengiye döndü.
Trabzon'da bulunan Büyük Sanayi Sitesi'nin pazar günü sessizliğini pideci Ömer Usta bozuyor.
Trabzon'da bulunan Büyük Sanayi Sitesi'nin pazar günü sessizliğini pideci Ömer Usta bozuyor.
Çok Okunanlar
Aksaray Belediyesinden İşçisine en baba babalar günü kutlaması, “Baba arkanı dön”
Aksaray Belediyesinden İşçisine en baba babalar günü kutlaması, “Baba arkanı dön”
Arkeologlar, çok iyi korunmuş 3 bin yıllık kılıç buldu
Arkeologlar, çok iyi korunmuş 3 bin yıllık kılıç buldu
Son Dakika: Depremler arka arkaya geliyor, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde deprem meydana geldi
Son Dakika: Depremler arka arkaya geliyor, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde deprem meydana geldi
Trabzon'da bulunan Büyük Sanayi Sitesi'nin pazar günü sessizliğini pideci Ömer Usta bozuyor.
Trabzon'da bulunan Büyük Sanayi Sitesi'nin pazar günü sessizliğini pideci Ömer Usta bozuyor.
İYİ Parti'de yaprak dökümü sürüyor! Kurucu isimlerden biri daha istifa etti!
İYİ Parti'de yaprak dökümü sürüyor! Kurucu isimlerden biri daha istifa etti!
Aksaray Belediyesinden İşçisine en baba babalar günü kutlaması, “Baba arkanı dön”
Aksaray Belediyesinden İşçisine en baba babalar günü kutlaması, “Baba arkanı dön”
Yorumlananlar
Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İstanbul'da halkın çilesi bitmiyor "Sizin yatacak yeriniz yok"
Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İstanbul'da halkın çilesi bitmiyor "Sizin yatacak yeriniz yok"
Ali Koç resti çekti: "Adaylar, adaylığını en kısa sürede açıklasın el ele kol kola seçime gidelim"
Ali Koç resti çekti: "Adaylar, adaylığını en kısa sürede açıklasın el ele kol kola seçime gidelim"
Akşener'den Kılıçdaroğlu'na büyük sürpriz! Kulisler çalkalanıyor!
Akşener'den Kılıçdaroğlu'na büyük sürpriz! Kulisler çalkalanıyor!
Petrol'de yeni müjde! Gabar'dan 5 kat daha büyük!
Petrol'de yeni müjde! Gabar'dan 5 kat daha büyük!