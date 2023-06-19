Gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına çevrildi! Zam açıklaması bekleniyor!

Yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan etkileyen ve toplumun genelini ilgilendiren yeni asgari ücret miktarıyla ilgili süreç halen devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde 13 Haziran tarihinde ilk toplantısını gerçekleştirdi, bugün saat 10.00'da ikinci toplantı yapılacak.

TÜİK TEMSİLCİLERİ RAPOR SUNACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşecek toplantıda, ekonomik veri ve raporlar sunulacak. Bu toplantıda, taraflar arasında ara zam rakamı üzerine pazarlık yapılacak. Komisyon toplantısının ardından ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, saat 14.00'te bir araya gelecek.

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İşçi ve işveren tarafları, süreç boyunca rakam açıklamamış olsa da kamuoyu önünde görüşlerini ve beklentilerini dile getirmişlerdir. TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol, daha önce yaptığı açıklamada, görüşmelerin hızlı bir şekilde ve üçlü mutabakatla sonuçlanmasını arzuladıklarını belirtmiş ve "İstihdamı aksatmayacak, sürdürülebilir ve dengeli bir şekilde çalışanların ve işverenlerin beklentilerini dikkate alan bir tutarın belirlenmesini istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

İŞVEREN 'DENGE', İŞÇİLER 'GÜNÜN ŞARTLARI' DİYOR

TÜRK-İŞ heyeti adına konuşan Türkiye Haber-İş Sendikası Genel Başkanı Veli Solak ise "Asgari ücretin, günümüz şartlarına, yaşanan ekonomik krize, ev kiralarına ve hayat pahalılığına göre güncellenmesini istiyoruz" şeklinde değerlendirmede bulunmuştu. Bu ifade, asgari ücretin güncellenmesinin, ekonomik koşullar, ev kirası ve genel yaşam maliyeti gibi faktörler göz önünde bulundurularak yapılmasını talep ettiğini göstermektedir."

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Asgari ücret tespit komisyonu 15 üyeden oluşuyor. 5 üye hükümeti, 5 üye işçi tarafını 5 üye de işveren tarafını temsil ediyor. Kararlar oy çokluğuyla alınıyor.

İşveren ve işçi kesimi arasında asgari ücret hesaplamasıyla ilgili 2.000 TL'lik bir fark bulunuyor. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücret artış oranının ilk 6 ayın TÜFE'si dikkate alınarak belirlenmesi gerektiği beklentisini dile getirildi. TÜİK verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ilk 5 ay için yüzde 15.26 seviyesinde gerçekleşti. Yüzde 15'lik bir zam oranıyla yeni asgari ücret 9.775 TL oluyor. Haziran ayı enflasyonunun da eklenmesiyle bu rakamın 10.000 TL seviyesine çıkması bekleniyor. İşçi kesiminin öncelikli talebi ise asgari ücretin 12.000 TL seviyesine yükseltilmesidir.

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