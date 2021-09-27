Grafik Tasarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Grafik Tasarımcısı Maaşları ve İş İlanları

Grafik Tasarımcısı görev tanımı nedir, Grafik Tasarımcısı ne iş yapar, Grafik Tasarımcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Grafik Tasarımcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Grafik Tasarımcısı Tanımı;

Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, billboard, basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi iletişim kanallarında yayınlanmak üzere yazı ve görsel aletlerle sanatsal ölçütler içinde tasarlayan kişidir.

Grafik Tasarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Grafik Tasarımcısı Maaşları

Grafik Tasarımcısı maaşı ortalama aylı 4.800- TL’dir. En düşük Grafik Tasarımcısı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 7.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Grafik Tasarımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Grafik Tasarımcısı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans

Grafik Tasarımcısı Ne İş Yapar?

Grafik Tasarımcısı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tasarımını yapacağı konuda ayrıntılı bilgi edinerek, müşterilerle görüşmeler yapmak,

b) İlgili konuda tek başına veya reklam ajanslarında ekip olarak çalışarak bir kavram ve ana tema oluşturmak,

c) Konunun gerektirdiği kavramlara uygun görsel düzenlemeler tasarlamak,

d) Gerektiğinde fotoğraf ve film çekimlerinde, sanat yönetmeni olarak katkıda bulunmak, uygulamada estetik düzenlemeleri gerçekleştirmek veya denetlemek,

e) Basılacak veya TV kanalları ve internette yayımlanacak bir malzemenin tasarımından basım veya yayım aşamasına kadar uzanan tasarım sürecini takip etmek, denetlemek ve sonuçlandırmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Grafik TasarımcısıMeslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Mimarlar, Planlamacılar, Harita Mühendisleri Ve Tasarımcılar

Meslek Birim Grubu :

Grafik Ve Multimedya Tasarımcıları

Grafik Tasarımcısı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Grafik Tasarımcısı mesleğinin meslek kodu 2166.06 olarak belirlenmiştir



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