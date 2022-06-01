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Gül Masalı dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

Aybars Bora ve Dilek Aydoğdu'nun senaryosunu kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Sadullah Şentürk'ün oturduğu Gül Masalı dizisinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki Gül Masalı dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

Gül Masalı dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

Başrollerini Gülper Özdemir ve Erdem Kaynarca'nın paylaştığı dizinin ne zaman, hangi kanalda başlayacağı merak konusu oldu. Biz de haberimizde 'Gül Masalı dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?' sorularının yanıtına haberimizde yer verdik...

Gül Masalı dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

GÜL MASALI DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Başrollerini Gülper Özdemir ve Erdem Kaynarca'nın paylaştığı dizide Sarp Can Köroğlu, Ayşenil Şamlıoğlu, Gülçin Hatıhan, Arif Pişkin, Suat Sungur, Sait Genay, Yağmur Başkurt, Tuğba Tutuğ, Mehmet Şeker, Murat Ercanlı, Turan Selçuk Yerlikaya, Serdem Paçal gibi isimler yer alıyor. 

ATV ekranlarında yayınlanacak olan dizinin henüz ne zaman başlayacağı bilinmiyor...

Gül Masalı dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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