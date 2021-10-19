Gülbadem isminin anlamı nedir, Gülbadem ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Gülbadem isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Gülbadem ismi ne demek, Gülbadem ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Gülbadem isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Gülbadem İsminin anlamı nedir? TDK Gülbadem anlamı:

Badem gözlü güzel. TDK’da bulunmamaktadır.

Gülbadem İsmi Kuranda geçiyor mu?

Geçmiyor.

Gülbadem isminin kökeni:

Gülbadem isminin kökeni bulunmamaktadır. Türkiye'de yoğun olarak kullanılmaktadır.

Gülbadem isminin cinsiyeti:

Kızismi olarak kullanılmaktadır.

​​​​​​​Gülbadem isminin rengi:

Alizarin

Gülbadem ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 8 harf bulunmaktadır.

​​​​​​​Gülbadem isminin Harf Analizi Nedir ?

Gülbadem ismi 8 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

G: Dirençli, zor hayat dersleri

Ü: Temkinli, ertelemeci, şanslı

L: Sanatsal, naif, yetenekli

B: Sezgisel, sakin

A: Öncü, lider, mantıklı

D: Üstün güçler, güçlü

E: İletişim, duygusal karışık

M: Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

Gülbadem isminin Numerolojisi Kaçtır?

Gülbadem ismi 8 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

G: 8

Ü: 26

L: 15

B: 2

A: 1

D: 5

E: 6

M: 16

= 79 – Gülbadem İsminin Numeroloji Toplamı 79’dir.

​​​​​​​Gülbadem isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Gülbademi smi 8 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Gülbadem isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

G: 7Ü: 3L: 3B: 2A: 1D: 4E: 5M: 4

= 29

2 + 9 = 11Kader sayısıdır

Gülbadem isminin 11kader sayısına göre kişilik özellikleri

11– İdealist kişiliği ile parayı adeta koklayarak kendine çeker. Ekonomik alanlarda başarılı olduğu için kısa sürede zengin olur. Pratik fikirlerle amacına sadık kalır. Anı yaşayan, gelecek zamanlara düşkün olmayan biridir, evrensel düşünmektedir. Dünyaya erken gelmiş olma duygusundan kurtulması gerekmektedir.

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