Gülben Ergen açılışta sahne aldı! Zarafeti ve sesiyle büyüledi!

Şarkıcı Gülben Ergen, yeni açılan Gazino Bahçeşehir'de sahne aldı. Günler öncesinden rezervasyonların dolduğu mekanda konuklarına keyifli bir müzik ziyafeti yaşatan Ergen, zarafetiyle de göz doldurdu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Gülben Ergen açılışta sahne aldı! Zarafeti ve sesiyle büyüledi! 1

Ünlü sanatçı Gülben Ergen, önceki akşam Bahçeşehir Gölet Parkı’nda açılan Gazino Bahçeşehir'de sahne aldı. Rezerzasonları günler öncesinden dolan mekanda Ergen, sahne performansı ve zarafetiyle tam not alırken sanatçı, gece için Tolga Çam tasarımı bir kıyafet tercih etti. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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