HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN
Gülben Ergen açılışta sahne aldı! Zarafeti ve sesiyle büyüledi!
Şarkıcı Gülben Ergen, yeni açılan Gazino Bahçeşehir'de sahne aldı. Günler öncesinden rezervasyonların dolduğu mekanda konuklarına keyifli bir müzik ziyafeti yaşatan Ergen, zarafetiyle de göz doldurdu.
YAYINLAMA
Son Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar dönüşü konuştu! Akşener'e uyarı yaptı, Sisi ile görüşmesinin detayını açıkladı
Çok Okunanlar
Son dakika | Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı! Vali acı haberi verdi: Ölüler ve yaralılar
Yorumlananlar
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan Kılıçdaroğlu çıkışı! "Aday olursa..."
NATO Polonya'ya düşen füze için toplandı! Stoltenberg açıklama yaptı!
Nedret Ersanel kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Nedret Ersanel'in biyografisi
Kocaeli ulaşım zammı, yeni ulaşım ücretleri 2022 | Kocaeli şehir içi otobüs, tramvay, vapur fiyatları ne kadar, kaç TL? Otobüs ücreti ne kadar?