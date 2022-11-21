Sergen Deveci'nin durumu ağır deniyordu! Konuyu aydınlatan ilk açıklama Melis İşiten'in eski eşi oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'ndan geldi! "Baş Belası" adlı tiyatro ekibinin Amasya'da geçirdiği ve 3 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan kaza ile ilgili ilk açıklama Melis İşiten'in eski eşi ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'ndan geldi. Ekibin sağlık durumu hakkında bilgi verirken, Sergen Deveci'nin durumunun ağır olduğu ile ilgili konuya da açıklık getirdi.