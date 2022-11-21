Fenomen dizinin sevilen oyuncusundan acı haber! Vefat haberi hayranlarını yasa boğdu!

Fenomen dizi Supernatural'da Meg Masters karakterine hayat veren Nicki Aycox, 47 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun acı haberini kayınbiraderi duyurdu.

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Fenomen dizinin sevilen oyuncusundan acı haber! Vefat haberi hayranlarını yasa boğdu! 1

CW kanalında yayınlanan "Supernatural" adlı dizide yıldızı parlayan ünlü oyuncu Nicki Aycox 47 yaşında yaşamını yitirdi.

Dizide Meg Masters karakterine hayat veren ünlü oyuncunun vefat haberini eşinin kardeşi Facebook sayfasından yayınladı.

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