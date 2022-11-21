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Fenomen dizinin sevilen oyuncusundan acı haber! Vefat haberi hayranlarını yasa boğdu!
Fenomen dizi Supernatural'da Meg Masters karakterine hayat veren Nicki Aycox, 47 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun acı haberini kayınbiraderi duyurdu.
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