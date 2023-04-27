Güldür Güldür Ayrılanlar! Kimler Geldi Kimler Geçti!

Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür programı bir tiyatro tarzında yayınlanmaktadır. Ali Sunal sunumuyla ve kadrosuyla oldukça sevilen bir tiyatro sahnesidir. Gerek skeçleri ile gerekse oyuncularıyla çok fazla beğeniliyor.

Dolayısıyla komedi tarzında ilk denebilecek programlar arasında yer alıyor. Başlangıçtan itibaren kadroda zaman zaman değişiklikler yapılmıştır. Özellikle Güldür Güldür ayrılanlar ise şu şekildedir;

Ecem Erkek, Naime karakteri ile Güldür Güldür programında yer alan oyuncu Özellikle bu karakter sayesinde birçok kesim tarafından demiştir oyunculuğu ile tarzı ile seyirciyi bambaşka bir mutluluk yaşatmıştır Güldür Güldür ailesinden ayrılan oyuncu şu sıralar bir dizide oynamaktadır

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Onur Buldu, Naime’nin partneri Bilal Koçyiğit uzunca bir süre Güldür Güldür kadrosunda yer alıyordu. Ancak su sıralar bir reklam filmi ve sinema sektöründe yer alıyor.

Emre Altuğ Kadrodan Ayrılan Bir Diğer İsim Oldu

Kazım karakterine programda can veren oyuncu ve sanatçı Emre Altuğ Güldür güldür kadrosunda yer alıyordu. Çağla Şikel ile evliliği ile de çok konuşulan şarkıcı şimdilerde sadece mesleğine yönelmiş durumdadır. Pop sanatçısı ve oyunculuğu ile oldukça sevilen bir karakterdir.

Evrim Akın, tiyatroda Özge karakteri ile yer alan oyuncu Evrim Akın; Avrupa Yakası ve Bez Bebek dizilerindeki oynamış olduğu karakterler ile çok fazla tanınıyor. Oyuncu Ankara'da doğumlu bir Arnavutköy kökenlidir. Müjdat Gezen Sanat Merkezi mezunudur. Ayrıca birçok tiyatro filminde oynamıştır. Özellikle komedi ağırlıkta birçok filmde ve dizide yer almıştı. Avrupa Yakası ve buna en iyi örnektir.

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Diğer filmleri ve dizileri ise; Nisan Yağmuru, Canım kocacığım, Alemin Kralı adlı komedi filminde Şafak Sezer ile rol almıştır. Şimdilerde ise yine hem oyunculuğuna hem sunuculuğuna devam ediyor.

Diğer Ayrılan Oyuncular

Hâlihazırda devam eden Güldür Güldür programı yine Tam Gaz devam ediyor ancak ekipten ayrılanlar yine bulunuyor Güldür Güldür ayrılanlar arasında yine birçok oyuncu bulunuyor Güldür Güldür sayesinde birçok dizide ve sinema filminde yer alma şansı elde eden birçok oyuncu bulunuyor Peki diğer ayrılan oyuncular kimlerdir?

Sinan Çalışkanoğlu, İrem Sak, Aslı inandık, Ozan Akbaba, Çağlar Çorumlu, Asiye Dinçsoy, Hamza Yazıcı, Derya Karadaş ve daha birçok oyuncu Güldür Güldür kadrosundan ayrılmıştır.

Camdaki Kız Tako Güldür Güldür ’den Sonra Yükselmeye Devam etti

Güldür Güldür tiyatro programından ayrılan Hamza Yazıcı şu sıralar Camdaki Kız adlı Kanal D'nin dizisinde Tako rolünde yer alıyor. Oyunculuğu oldukça beğenilen Hamza Yazıcı Güldür Güldür’ den sonra BKM katılarak Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 kadrosunda yer almıştı. Ancak şu sıralar dizi ve sinema filmleri arasında adeta mekik dokuyor. Tako karakteri ile de çok sevilen oyuncu özellikle Güldür Güldür ile tanınmış bir oyuncudur. Gerek oyunculuğu gerek sevimli hareketleriyle birçok kişinin kalbine taht kurmuştur. Böylelikle Güldür Güldür ‘den ayrılan bir diğer önemli isim arasında yer alıyor.