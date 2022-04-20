Güllerin Savaşı tekrar bölümleri hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanıyor? Güllerin Savaşı konusu ve oyuncuları

Yönetmenliğini Emre Kabakuşak'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek ve Sırma Yanık'ın kaleme aldığı, hem hikayesi hem de oyuncu kadrosuya unutulmazlar arasında yerini alan Güllerin Savaşı dizisi tekrar bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor. Peki Güllerin Savaşı tekrar bölümleri hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanıyor? İşte Güllerin Savaşı konusu ve oyuncuları

GÜLLERİN SAVAŞI TEKRAR BÖLÜMLERİ HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Yayınlandığı döneme damga vuran Güllerin Savaşı dizisi, 20 Nisan 2022 Çarşamba günü itibarıyla hafta içi her gün saat 14.00'da teve2 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor...

GÜLLERİN SAVAŞI KONUSU

Güllerin Savaşı, masum bir çocukluk hayalinin gerçek bir kabusa; önce bir genç kızın, sonra ailesinin ve tüm sevdiklerinin felaketine dönüşmesinin hikayesidir. "Gibi" olmak isterken, "O" olmanın, yitirilen masumiyetin ve insanın kendi benliğinden bir başkasına dönüşmesiyle yaşanan, manevi çöküşün hikayesidir.

İstanbul'un kenar mahallelerinden birinde doğup, mahallenin "öteki" ucunda, babasının bahçıvanlık yaptığı köşkte büyüyen Gülru'nun, 6 yaşından beri tek bir dileği vardır; büyüyünce köşkün güzeller güzeli kızı Gülfem gibi olmak.

Gülru, doğduğu hayat ile içinde olduğu hayat arasında dağlar kadar fark olsa da, iki hayatı da acısıyla tatlısıyla sahiplenmiştir. Onu çok seven ama maddi manevi kompleksleri yüzünden köşk ve okul dünyasını düşman bilen Mert'le ite kaka sürdürdükleri bir çocukluk aşkları vardır.

Gülfem'in yıllar sonra evine dönmesiyle, Gülru'nun çocuksu hayranlığı alevlenir. Gülfem'in ilk kalp kırıklığı olan unutulmaz aşkı Ömer'in, Gülru ile sıradışı bir şekilde tanışmaları ise bundan sonra ne köşkte ne de mahallede hiçbir şeyin aynı olmayacağının habercisidir. Ömer, Gülru'nun önce aklını, sonra kalbini karıştırıp, onu gerçek aşkla tanıştırırken, hayaller ve gerçeklerin altüst olması kaçınılmazdır.

Hayatının zirvesinde olan Gülfem ile hayallerine giden yolun henüz başında olan Gülru'nun aşkla ve savaşla imtihanları, etraflarındaki herkesin kaderini yeniden yazarken, ikisi için de aşkta ve savaşta her şey mübahtır.

OYUNCULARI

Canan Ergüder

Barış Kılıç

Damla Sönmez

Aslı İçözü

Meltem Pamirtan

Feyza Civelek

Zeynep Köse

Berk Yaygın

Yiğit Kirazcı