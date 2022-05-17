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Gülsüm Ali İlhan Gönül Dağı dizisinden ayrılıyor mu, ayrılacak mı? Gülsüm Ali İlhan Gönül Dağı'ndan çıkacak mı?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde Dilek karakterine hayat veren oyuncu Gülsüm Ali İlhan'ın ayrılacağı söyleniyor. Peki Gülsüm Ali İlhan Gönül Dağı dizisinden ayrılıyor mu, ayrılacak mı? Gülsüm Ali İlhan Gönül Dağı'ndan çıkacak mı?

Gülsüm Ali İlhan Gönül Dağı dizisinden ayrılıyor mu, ayrılacak mı? Gülsüm Ali İlhan Gönül Dağı'ndan çıkacak mı?

Cumartesi akşamlarının vazgeçilmez dizilerinden olan Gönül Dağı'nda seyirciyi üzecek bir vedanın gerçekleşeceği söyleniyor. Yakışıklı oyuncu Berk Atan'la başrolü paylaşan, Gülsüm Ali İlhan'ın diziden ayrılacağı iddia edildi. Bunun üzerine sevenleri Gülsüm Ali İlhan Gönül Dağı dizisinden ayrılıyor mu, ayrılacak mı? Gülsüm Ali İlhan Gönül Dağı'ndan çıkacak mı? sorularını aratmaya başladı. İşte detaylar...

Gülsüm Ali İlhan Gönül Dağı dizisinden ayrılıyor mu, ayrılacak mı? Gülsüm Ali İlhan Gönül Dağı'ndan çıkacak mı?

GÜLSÜM ALİ İLHAN GÖNÜL DAĞI DİZİSİNDEN AYRILIYOR MU, AYRILACAK MI? GÜLSÜM ALİ İLHAN GÖNÜLDAĞI'NDAN ÇIKACAK MI?

27 yaşındaki güzel oyuncu Gülsim Ali İlhan, Köprü Film'in TRT 1 için çektiği "Gönül Dağı" dizisinden ayrılacak. Dizide 'Dilek' karakterini hayat veren İlhan, Berk Atan'la başrolü paylaşıyordu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, oyuncunun İstanbul'u özlediği için diziye veda etme kararı aldığı iddia edildi. İlhan’ın 65. bölümle diziden ayrılacak.

Gülsüm Ali İlhan Gönül Dağı dizisinden ayrılıyor mu, ayrılacak mı? Gülsüm Ali İlhan Gönül Dağı'ndan çıkacak mı?

Her hafta cumartesi akşamları TRT ekranlarında izleyicilerle buluşan Gönül Dağı dizisinin 64. bölümü 21 Mayıs Cumartesi günü yayınlanacak.

Gülsüm Ali İlhan Gönül Dağı dizisinden ayrılıyor mu, ayrılacak mı? Gülsüm Ali İlhan Gönül Dağı'ndan çıkacak mı?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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