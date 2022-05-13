FOX’un yaz sezonu öncesi yayın akışına alınan Avşar Film imzalı “Gülümse Kaderine” dizisinin final yapacağı iddiası ortaya atıldı. Biz de bunun üzerine haberimizde 'Gülümse Kaderine dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Gülümse Kaderine neden final yapıyor? Final ne zaman?' sorularının yanıtına yer verdik...

GÜLÜMSE KADERİNE DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR, BİTİYOR MU?

Yapımını Avşar Film, yapımcılığını Şükrü Avşar'ın üstlendiği FOX TV'nin yeni dizisi Gülümse Kaderine final mi yapıyor? 27 Nisan Çarşamba akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan dizisinin, final tarihi belli oldu.

GÜLÜMSE KADERİNE NEDEN FİNAL YAPIYOR? FİNAL NE ZAMAN?

Dizinin birçok sahnesi İstanbul ve Bursa'da çekilmişti. Ancak, havaların ısınmaya başlamasının ardından televizyon izleme oranlarının düştüğü ve dizinin reyting alamadığı öğrenildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yönetmenliğini Aytaç Çiçek’in senaryo yazarlığını Burcu Över’in yaptığı dizi 5. bölümde ekrana veda edecek.

Dizide Mine Tugay, Burak Sergen, Sude Zülal Güler, Bahar Şahin, Doğan Bayraktar, Yalçın Hafızoğlu, Erkan Meriç, Aslı Sümen, Ertuğrul Postoğlu, Ahu Sungur, Müge Su Şahin, Sevinç Kumaş, Nazan Diper, Aslı Samat, Ülkü Hilal Çiftçi, Bade Arazlı ve Duygu Arda rol alıyordu.