Son dakika: 27 Nisan 2022 Çarşamba Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat korona tablosu27 Nisan Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 27 Nisan 2022 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranıHadise'nin kaynanasıyla başı dertte! Mehmet Dinçerler'in annesiyle paylaşımı "Hadise yandın sen" dedirtti!Ali Babacan neden ayrıldı? Ali Babacan Millet İttifakı'ndan ayrıldı mı?Gülümse Kaderine Yaren kimdir? Sude Zülal Güler kimdir, nereli, kaç yaşında?Gülümse Kaderine dizisi nerede çekiliyor? Gülümse Kaderine hangi il ve ilçede çekiliyor?Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kübra'ya yardım eli! 28 kiloya düşmüştü...Gülümse Kaderine dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?ATV Müge Anlı FULL izle bugün 27 Nisan 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm FULL, tek parça izle YouTubeGülümse Kaderine konusu nedir? Gülümse Kaderine oyuncu kadrosunda kimler var?
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Gülümse Kaderine dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

Gülümse Kaderine dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

Yönetmen koltuğunda Aytaç Çiçek oturduğu, senaryosunu Burcu Över kaleme aldığı Gülümse Kaderine dizisinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki 'Gülümse Kaderine dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?' İşte detaylar...

Gülümse Kaderine dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

Yetimhanede büyüyen iki genç kızın hayat hikayesini konu alan dizinin ne zaman başlayacağı merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde 'Gülümse Kaderine dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?' sorularının yanıtına yer verdik....

GÜLÜMSE KADERİNE DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Gülümse Kaderine dizisi 27 Nisan 2022 Çarşamba günü saat 20.05'te  FOX TV'de başlıyor...

Gülümse Kaderine dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

GÜLÜMSE KADERİNE KONUSU NEDİR?

Eda ve Yaren Bursa’da yetiştirme yurdunda büyümüş, birbirlerini kardeş olarak kabul ederek kimsesizliklerini avutmaya çalışan iki genç kızdır. Yaren üniversite sınavına girip tıp fakültesini kazanarak doktor olmak istemektedir. Eda ise liseyi yarıda bırakmış, okuyarak bir yere varamayacağını düşünmektedir. İkisi de on sekiz yaşını doldurdukları için artık kendi hayatlarını kurmak isterken, iki kızın kaderi gittikleri bir ev partisinden sonra trajik bir şekilde tamamen değişecektir…

Gülümse Kaderine dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

Yaren kendisinden saklanan geçmişinin sırlarına doğru bir yolculuğa çıkarken, Eda bu yolculukta bütün krizleri fırsata çevirmeye başlar… Hayatın onlara borçlu olduğunu düşünüyor... Ve bu borcun karşılığı iyi talihle ödenmezse, Eda söke söke tahsilatı yapmaya kararlı…

Gülümse Kaderine dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT