Yönetmen koltuğunda Aytaç Çiçek oturduğu, senaryosunu Burcu Över kaleme aldığı Gülümse Kaderine dizisi ilk bölümüyle 27 Nisan Çarşamba akşamı FOX TV izleyicisi karşısına çıkıyor. Dizinin konusu ve oyuncu kadrosu diziseverler tarafından merakla araştırılıyor. İşte ' Gülümse Kaderine konusu nedir? Gülümse Kaderine oyuncu kadrosunda kimler var?' sorularının yanıtı...

GÜLÜMSE KADERİNE KONUSU NEDİR?

Eda ve Yaren Bursa’da yetiştirme yurdunda büyümüş, birbirlerini kardeş olarak kabul ederek kimsesizliklerini avutmaya çalışan iki genç kızdır. Yaren üniversite sınavına girip tıp fakültesini kazanarak doktor olmak istemektedir. Eda ise liseyi yarıda bırakmış, okuyarak bir yere varamayacağını düşünmektedir. İkisi de on sekiz yaşını doldurdukları için artık kendi hayatlarını kurmak isterken, iki kızın kaderi gittikleri bir ev partisinden sonra trajik bir şekilde tamamen değişecektir…

Yaren kendisinden saklanan geçmişinin sırlarına doğru bir yolculuğa çıkarken, Eda bu yolculukta bütün krizleri fırsata çevirmeye başlar… Hayatın onlara borçlu olduğunu düşünüyor... Ve bu borcun karşılığı iyi talihle ödenmezse, Eda söke söke tahsilatı yapmaya kararlı…

GÜLÜMSE KADERİNE OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Yetimhanede büyüyen iki genç kızın hayat hikayesini konu alan dizide; Mine Tugay, Burak Sergen, Sude Zülal Güler, Bahar Şahin, Doğan Bayraktar, Yalçın Hafızoğlu, Erkan Meriç, Aslı Sümen, Ertuğrul Postoğlu, Ahu Sungur, Müge Su Şahin, Sevinç Kumaş, Nazan Diper, Aslı Samat, Ülkü Hilal Çiftçi, Bade Arazlı ve Duygu Arda gibi isimler bulunuyor.