Güneş ışınlarındaki büyük tehlikeye dikkat! Cilt kanserine yol açıyor!

Dermatoloji Uzmanı Dr. Abbas İnandırıcı, güneşten yayılan zararlı UV ışınlarına maruz kalmanın cilt lekelerine neden olmasının yanı sıra cilt kanserine de yol açabileceğini belirterek önemli uyarılarda bulundu.

YAYINLAMA
Google News
Güneş ışınlarındaki büyük tehlikeye dikkat! Cilt kanserine yol açıyor!

Özel Hatem Hastanesi Cildiye (Dermatoloji) Uzmanı Dr. Abbas İnandırıcı, güneş ışınlarına fazla maruz kalmanın cilt kanserine yol açabileceğini belirterek, önemli uyarılarda bulundu.

UV IŞINI HÜCRE DNASINI BOZUYOR

Dermotoloji Uzmanı Dr. Abbas İnandırıcı, güneş ışınları, insan sağlığı için gerekli olduğu gibi birçok zararlı da beraberinde getirebildiğini belirterek, kadar birçok sağlık problemine davetiye çıkarabildiğini kaydetti. Güneş ışınlarına uzun süre maruz kalmak ve bu ışınların zararlı etkilerden yeterli ölçüde korunmamak cilt kanserinin en önemli nedeni olduğunu hatırlatan İnandırıcı, "Cilt kanserlerinin büyük oranda gelişme sebebi, güneş ışığına bağlı UV radyasyondur. Çünkü UV cilt hücrelerinin DNA yapısını bozar. Bu nedenle güneşten korunmak, cilt kanserinden korunma kurallarının en başında gelir. Cilt kanseri; şişlik, iyileşmeyen ve tekrarlayan yara oluşumu, kızarıklık, leke gibi belirtilerle ortaya çıkar. Güneşli iklim kuşağında yer alan ülkelerde cilt kanseri riski yüksek olmakla birlikte, açık tenli ve güneş hassasiyeti bulunan kişiler risk grubundadır. Uzun süre güneş ışınlarına maruz kalan, açık tenli olan, güneş yanığı olan ve ailede cilt kanseri öyküsü olan kişilerin cilt kanserine yakalanmaya muhtemel daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

GÜNEŞ IŞINLARINDAN KORUNMA YÖNTEMLERİ

Yaz aylarında etkisini yoğun şekilde hissedilen güneş ışınlarından korunmanın önemine dikkat çeken Dr. İnandırıcı, güneşin zararlı ışınlarından korunmanın yöntemlerini ise şöyle anlattı:

"Güneşin zararları etkilerine karşı; güneşe çıkmadan yarım saat önce 30 faktör üzeri korumaya sahip güneş kremleri sürülmeli. Güneş kremi kullanıyoruz diye kontrolsüz güneşte kalmak da zarar getirecektir. Çünkü koruyucular belirli oranda ve sürelerde etkilidirler. Bu nedenle güneş koruyucuları 4 saatte bir yenilenmelidir. Şapka ve gözlük takmak, ultraviyole geçirmeyen uzun mayolar kullanmak ve pamuklu sık dokunmuş giysiler tercih etmekte oldukça önemlidir. Özellikle yaz mevsiminde saat 11.00 ve 16.00 arası mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmamaya özen gösterilmelidir."

Güneş ışınlarındaki büyük tehlikeye dikkat! Cilt kanserine yol açıyor!

CİLDİN DOĞAL RENGİNİ KORUYUN

Cildin doğul renginin korunması önerisinde de bulunan Abbas İnandırıcı, "Solaryum gibi yapay bronzlaştırıcı cihazların kullanımından kaçınılmalıdır. Çünkü UV A radyasyonu normal güneş ışığında bulunduğundan daha fazla bulunur. Cilt kanserlerinde erken teşhis çok önemlidir. Erken safhalarda ve küçük boyutlarda iken teşhis edilen cilt kanserlerinin tedavisi çok daha kolay olur. Bu nedenle en az yılda bir kez cilt muayenesi olunması oldukça önemlidir" diye konuştu.

Akaryakıtta zamlar durdurulamıyor! Bu gece 2 lira daha zam geliyor, Taksici esnafı ve dolmuşcular kara kara düşünüyorAkaryakıtta zamlar durdurulamıyor! Bu gece 2 lira daha zam geliyor, Taksici esnafı ve dolmuşcular kara kara düşünüyor

Göğsünden akan kanın sebebi tümör olduğu ortaya çıktı!Göğsünden akan kanın sebebi tümör olduğu ortaya çıktı!

Yürekleri yakan feci kaza! Anne ve karnındaki bebeği hayatını kaybettiYürekleri yakan feci kaza! Anne ve karnındaki bebeği hayatını kaybetti

Tekirdağ’da korkutan olay! Çorlu'da bir eve molotoflu saldırı!Tekirdağ’da korkutan olay! Çorlu'da bir eve molotoflu saldırı!

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kanlı tekel baskının bir numaralı zanlısının ifadesi ortaya çıktı! Bakın iki kişiyi neden öldürmüş?
Kanlı tekel baskının bir numaralı zanlısının ifadesi ortaya çıktı! Bakın iki kişiyi neden öldürmüş?
Göğsünden akan kanın sebebi tümör olduğu ortaya çıktı!
Göğsünden akan kanın sebebi tümör olduğu ortaya çıktı!
Tekel bayii katliamı şüphelisinin İlk ifadesi ortaya çıktı: Neden öldürdüğünü anlattı!
Tekel bayii katliamı şüphelisinin İlk ifadesi ortaya çıktı: Neden öldürdüğünü anlattı!
CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, skandal bir hareketle gündeme geldi "Jandarmayı kovaladı"
CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, skandal bir hareketle gündeme geldi "Jandarmayı kovaladı"
Son Haberler
Gülşen yine yaptı yapacağını! Fındık toplarken paylaştığı fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü!
Gülşen yine yaptı yapacağını! Fındık toplarken paylaştığı fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü!
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten büyük indirim, Ağustos ayı indirimli fiyat listesini yayınladı, İşte o ürünler!
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten büyük indirim, Ağustos ayı indirimli fiyat listesini yayınladı, İşte o ürünler!
Saati 3 milyon 750 bin Euro istiyordu, gerçek bugün ortaya çıktı! Ajdar meğer herkesi kandırmış!
Saati 3 milyon 750 bin Euro istiyordu, gerçek bugün ortaya çıktı! Ajdar meğer herkesi kandırmış!
Kamuda stratejik girişim! Yapay zeka başvuruya açıldı
Kamuda stratejik girişim! Yapay zeka başvuruya açıldı
İçişleri Bakanından Ali Yerlikaya'dan flaş tekel bayisi saldırı açıklaması: Saldırganların tamamı yakalandı
İçişleri Bakanından Ali Yerlikaya'dan flaş tekel bayisi saldırı açıklaması: Saldırganların tamamı yakalandı
Prim ve yapılandırma borçlarının son ödeme süresi 3 gün uzatıldı!
Prim ve yapılandırma borçlarının son ödeme süresi 3 gün uzatıldı!
Çok Okunanlar
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten büyük indirim, Ağustos ayı indirimli fiyat listesini yayınladı, İşte o ürünler!
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten büyük indirim, Ağustos ayı indirimli fiyat listesini yayınladı, İşte o ürünler!
İmamoğlu'ndan 'değişim' yemeği! CHP'nin eski ağır toplarıyla bir araya geldi
İmamoğlu'ndan 'değişim' yemeği! CHP'nin eski ağır toplarıyla bir araya geldi
Ahmet Davutoğlu'ndan siyasi gündemi sarsacak bomba açıklama: "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti"
Ahmet Davutoğlu'ndan siyasi gündemi sarsacak bomba açıklama: "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti"
1 Ağustos Salı Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
1 Ağustos Salı Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
Esenyurt'taki kavgaya yayın yasağı!
Esenyurt'taki kavgaya yayın yasağı!
Akaryakıta gelen zamlar toplu taşımayı vurdu! İzmir'de toplu taşıma ücretleri yüzde 48 zamlandı
Akaryakıta gelen zamlar toplu taşımayı vurdu! İzmir'de toplu taşıma ücretleri yüzde 48 zamlandı
Yorumlananlar
Ankara İl Müftüsü'nün eşek etti fetvası sosyal medyayı ayağı kaldırdı! "Hoca efendi ne diyorsun sen ya"
Ankara İl Müftüsü'nün eşek etti fetvası sosyal medyayı ayağı kaldırdı! "Hoca efendi ne diyorsun sen ya"
Özgür Özel ağzından baklayı çıkardı! Dikkat çeken Ekrem İmamoğlu açıklaması!
Özgür Özel ağzından baklayı çıkardı! Dikkat çeken Ekrem İmamoğlu açıklaması!
Kılıçdaroğlu'nu öfkelendiren oylama sonucu! 5 oylamadan 3'ünde kaybetti!
Kılıçdaroğlu'nu öfkelendiren oylama sonucu! 5 oylamadan 3'ünde kaybetti!
Son dakika Zam Haberleri: Akaryakıt fiyatları zamma doymadı! Bu gece dev bir zam daha geliyor!
Son dakika Zam Haberleri: Akaryakıt fiyatları zamma doymadı! Bu gece dev bir zam daha geliyor!