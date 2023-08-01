Tekirdağ’da korkutan olay! Çorlu'da bir eve molotoflu saldırı!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir apartmanın giriş katındaki ikametine çok sayıda molotof kokteyli atıldı. Olayda yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.
MOLOTOF ALEVLERİNİ KENDİ İMKANLARIYLA SÖNDÜRDÜLER
Olay, sabaha karşı Cemaliye Mahallesi Şehit Arif Çekiççioğlu Sokak'ta meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce giriş kattaki bir apartman dairesine molotof kokteylli saldırı düzenlendi. Olaya uykuda yakalanan ikamet sakinleri, pencereye atılan molotofların alev alması üzerine suyla müdahale ederek kendi imkanlarıyla yangını söndürdü.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredeki kameraları incelemeye alan polis ekipleri, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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KAYNAK: İHA