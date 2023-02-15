Haber Türk muhabiri Damla Turgutlu Soybaş kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Damla Turgutlu Soybaş'In biyografisi

Haber Türk muhabiri Damla Turgutlu Soybaş, başarılı saha haberleriyle ve olayları sunum ve anlatım tarzıyla çok dikkat çekmektedir. Damla Turgutlu Soybaş, televizyonlarda haber sunarken gören izleyiciler internet arama motorlarında Damla Turgutlu Soybaş, kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? mesleği ve kariyeri nedir? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Damla Turgutlu Soybaş'ın biyografisi haberimizde...

DAMLA TURGUTLU SOYBAŞ KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Damla Turgutlu Soybaş, Gazeteci, muhabir, tiyatro oyuncusu, sporcu. 1986, İstanbul doğumlu. Sabancı Lisesi mezunu. Profesyonel olarak atletizm ile ilgileniyor. Ortaokul ve lise yıllarından itibaren girdiği yarışlarda kupa ve madalyalar kazandı. 3 yıl tiyatro eğitimi alan Soybaş, çok sayıda oyunda başrol ve yardımcı oyuncu olarak sahneye çıktı. Başkent İletişim Akademisi'nde diksiyon, spikerlik ve sunuculuk eğitimi aldı. Yol ayrımına geldiğinde hayalini kurduğu haberciliği seçti. Marmara Üniversitesi Gazetecilik bölümünde eğitim gördü. Okulun sosyal kulüplerinde muhabirlik ve fotoğrafçılık yaptı.

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Aydın Doğan İletişim yarışmasında yılın televizyon haberi ödülünü kazandı. Ardından, hayalini kurduğu Kanal D Haber Merkezi'ne stajyer olarak adım attı. Soybaş, yaklaşık 2 yıl Kanal D Haber'de staj yaptı. Hem sahada hem de masada çeşitli görevler üstlendi. Stajyer olarak girdiği haber merkezinde 13 yıl çalıştı.

Soybaş, Mehmet Ali Birand'ın yetiştirdiği son öğrenci. Çok sayıda habere, canlı yayına ve özel yayınlara imza attı. 15 Temmuz darbe girişimi gecesi yaptığı haberler ile Haber Kameramanları Derneği tarafından ödüle layık görüldü.

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2018 yılında Haber Global ailesine muhabir olarak katıldı. Soybaş, boş zamanlarını çocuğunun eğitimi için çeşitli aktiviteler yaparak geçiriyor. Amatör olarak müzik ile ilgileniyor ve başladığı kitabı tamamlayabilmenin hayalini kuruyor.

Damla Turgutlu, Haber Türk'te geçerek editör ve muhabir olarak çalışmaya devam etmektedir.

Damla Turgutlu, 31 Ağustos 2020 günü Fox Tv kameramanı Mustafa Soybaş’la dünya evine girmiştir.