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Haber Türk muhabiri Esra Nehir kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Esra Nehir'in biyografisi
Televizyon muhabirleri arasında önemli bir kişi olan Esra Nehir, yapmış olduğu haberlerle izleyicilerin dikkat çekmektedir. Peki Esra Nehir kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? mesleği ve kariyeri nedir. İşte Esra Nehir'in biyografisi
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