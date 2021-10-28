Hacıbektaş Taşı ne demek, TDK'ya göre Hacıbektaş Taşı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hacıbektaş taşı ne demek? Hacıbektaş taşı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Hacıbektaş taşı kelimesi. Peki Hacıbektaş taşı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Hacıbektaş taşı nedir, Hacıbektaş taşı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HACIBEKTAŞ TAŞI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hacıbektaş taşı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Hacıbektaş taşı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Balgam taşı

