Hadise eşinden boşandı mı? İşte Mehmet Dinçerler'in açıklaması! Hadise'nin verdiği konser sırasında ağlaması ve ardından eşi Mehmet Dinçerler'in sosyal medyaya attığı fotoğrafta parmağına yüzük takmaması 'ayrılık iddialarını' güçlendirmişti.

HADİSE EŞİNDEN BOŞANDI MI?

Hadise, bir konserinde de, “Sizi anlamayanlara sıfır tolerans, sizi çekemeyenlere sıfır tolerans, özgürlüğünüzü kısıtlayanlara sıfır tolerans. Hayatını yaşa olur mu? sözü ile dikkat çekmişti. Eşine gönderme yaptığı iddiaları ise sosyal medya çalkalandı.

İŞTE MEHMET DİNÇERLER'İN AÇIKLAMASI!

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Çok geçmeden Hadise'nin eşi Mehmet Dinçerler de Twitter sayfasında "Bazı insanların, insanlığa bir don lastiği kadar faydası yok.." notunu paylaştı.