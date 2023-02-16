Hakan Olkan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hakan Olkan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hakan Olkan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hakan Olkan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Hakan Olkan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hakan Olkan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hakan Olkan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hakan Olkan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hakan Olkan 9 Ocak 1992 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hakan Olkan Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DEMIRKIRAN SOCCER yapmaktadır. Hakan Olkan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Serik Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Serik Belediyespor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Hakan Olkan'nin Serik Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Hakan Olkan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/hakanolkan/

Hakan Olkanboyu ve yaşı kaç

Hakan Olkan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hakan Olkan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Hakan Olkan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hakan Olkan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ekim 2010 yılında Yeniköyspor

19 Eylül 2012 yılında Çerkezköy

8 Ağu 2013 yılında Çıksalın Spor

24 Temmuz 2014 yılında Mersin İY

1 Eylül 2014 yılında Tarsus İY

30 Haziran 2015 yılında Mersin İY

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

4 Ocak 2018 yılında Fethiyespor

30 Ocak 2019 yılında Bandırmaspor

27 Ağu 2019 yılında GMG Kastamonu

12 Temmuz 2021 yılında Adıyaman FK

10 Ağu 2022 yılında GMG Kastamonu

12 Ocak 2023 yılında Serik Belediye

Hakan Olkan kimdir

Hakan Olkan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hakan Olkan şuan Serik Belediyespor takımında oynamakta ve 92 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Hakan Olkan nereli

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