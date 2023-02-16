Furkan Balaban kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Furkan Balaban Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Furkan Balaban kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Furkan Balaban ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Furkan Balaban kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Furkan Balaban Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Furkan Balaban adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Furkan Balaban Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Furkan Balaban 17 Haziran 2000 tarihinde Eskisehir şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Furkan Balaban Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Furkan Balaban, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Serik Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Serik Belediyespor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Furkan Balaban'nin Serik Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

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Furkan Balaban Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Furkan Balaban isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Furkan Balaban Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Furkan Balaban futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Eskişehir U19

23 Nisan 2018 yılında Eskişehir U21

19 Ekim 2018 yılında Eskişehirspor

8 Eylül 2021 yılında Tarsus İY

21 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

12 Ocak 2023 yılında Serik Belediye

Furkan Balaban kimdir

Furkan Balaban Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Furkan Balaban şuan Serik Belediyespor takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Eskisehirspor (-2018)

Furkan Balaban Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Türkiye U20 takımında 18 numaralı formasıyla 15 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Furkan Balaban nereli

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