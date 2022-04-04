Hakim dizisi konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var? Hakim nerede çekiliyor?

Hakim dizisi konusu nedir? Hakim dizisinde adalet için mücadele eden Hakim Ömer'in, oğlunun karıştığı suç sonrası değişen hayatı anlatılıyor. Peki, Hakim dizisi oyuncu kadrosunda kimler var, nerede çekiliyor?

HAKİM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

ATV ekranlarında yayımlanacak olan Hakim dizisi Your Honor adlı yapımdan uyarlandı. Dizinin yönetmenliğini Erkan Tunç ve Süleyman Mert Özdemir yürütürken senaryosunu da Yılmaz Şahin ile Çağla Kızılelma kaleme aldığı Hakim dizisinin konusu şu şekilde;

İdealist ve dürüst bir Hâkim, oğlunun suça karışmasının ardından, onu koruyabilmek için amansız bir savaşa girer.

Hâkim Ömer Arif Derman, karısının ani ölümünden sonra, oğlu Ozan'la kendine yeni bir dünya kurmaya çalışmaktadır. Bu dünya Ozan'ın kaza sonucu birini öldürmesiyle alt üst olur…

Ömer Arif, oğlu Ozan'ı korumak için, bugüne kadar inandığı tüm ilkelerinden vazgeçmek zorunda kalır. Zira Ozan'ın ölümüne neden olduğu genç, bir Mafya liderinin oğludur.

Oğlunun hayatının tehlikede olması, Ömer Arif Derman'ı bambaşka bir adama dönüştürecek; oğlunu kurtarmak için gireceği savaşta, sadece kendini değil, sevdiklerini de ateşe atacaktır...

OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Erdal Beşikçioğlu - Ömer Arif Derman

Yurdaer Okur - Azem Demirkıran

Ebru Özkan - Yasemin Kaner

Uğur Yücel - Cevdet

Hasibe Eren - Gülbahar

Fatih Berk Şahin - Ozan Derman

Eslem Akar - Deniz Demirkıran

Seda Akman - Zümrüt Demirkıran

Burcu Kara - Ayşe Korkmaz

Naz Çağla Irmak - Ceren

HAKİM DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Erdal Beşikçioğlu'nun başrolde yer aldığı Hakim dizisinin çekimleri, İstanbul'un farklı noktalarında yapılıyor. Çekimlerin büyük çoğunluğu Çağlayan ve Beykoz'da yapılan dizinin çekimleri Beşiktaş, Laleli gibi semtlerde de gerçekleştiriliyor.