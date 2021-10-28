Halfa ne demek, TDK'ya göre Halfa kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Halfa ne demek? Halfa TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi halfa kelimesi. Peki halfa ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre halfa nedir, halfa kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HALFA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Halfa kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Halfa kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre halfa kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Buğdaygillerden, lifleri ip, çuval ve kâğıt yapımında kullanılan bir bitki (Sitipa tenacissima)

