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  3. Haluk Levent duyurdu! Oyuncu Semra Dinçer hayatını kaybetti! Semra Dinçer kimdir?

Haluk Levent duyurdu! Oyuncu Semra Dinçer hayatını kaybetti! Semra Dinçer kimdir?

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, sayısız dizi ve filmde rol alan ve bir süredir akciğer kanseriyle savaşan oyuncu Semra Dinçer'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Haluk Levent duyurdu! Oyuncu Semra Dinçer hayatını kaybetti! Semra Dinçer kimdir?

AHBAP derneğinin kurucusu ve başkanı olan şarkıcı Haluk Levent, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla oyuncu Semra Dinçer'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Üzen haberi Twitter'dan duyuran Haluk Levent,  şu sözlere yer verdi:

"Akciğer kanseriydi. 2 yıl öncesinden itibaren Ahbaplar ilgilendi. İsmini vermedik. Sadece S.D olarak yazmıştık. Hayırseverler tarafından 2 kez ev tutuldu sayısız operasyon yaptırıldı. Ama olmadı .Oyuncu Semra Dinçer ablamızı az önce kaybettik. Sevenlerinin başı sağ olsun."

OYUNCU SEMRA DİNÇER KİMDİR?

Semra Dinçer, 1965 yılında Ankara’da doğdu. Oyunculuk kariyeri 1980 yılında “Ankara Sanat Evi’nde” başladı. Semra Dinçer  birçok dizi ve sinema filminde roller almış, başarılı bir performans sergilemiştir. 

Semra Dinçer hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için aşağıdaki haberimizi okuyabilirsiniz.

{TITLE_STRIP}Semra Dinçer kimdir? Öldü mü? Kaç yaşında, neden öldü? Semra Dinçer biyografisi

Haluk Levent duyurdu! Semra Dinçer'den kahreden haber! Hayatını kaybetti

ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLERİ

İstanbullu Gelin (Reyhan, TV Dizisi, 2017)

Bol Şans (Sinema Filmi, 2015)

Emanet (Hatun, TV Dizisi, 2014)

Görüş Günü Kadınları (Zehra, TV Dizisi, 2013)

Kuzey Güney (TV Dizisi, 2 Sezon, Handan Tekinoğlu, 2011-2012)

Dinle Sevgili (TV Dizisi, 2 Sezon, Ülfet, 2011-2012)

Canan (TV Dizisi, 2011)

Maskeli Balo (TV Dizisi, 2010)

Unutulmaz (TV Dizisi, 2. Sezon, Nazan, 2010)

Kardelen (Şermin, TV Dizisi, 2008)

Goncakaranfil (TV Dizisi, 2008)

Derman (Adalet Hemşire, TV Dizisi, 2008)

Leylan (Sebahat, TV Dizisi2007)

Kavak Yelleri (TV Dizisi, 2. Sezon, Berrin, 2008)

Geniş Zamanlar (Sıdıka, TV Dizisi, 2007)

Yağmurdan Sonra (Dafne, TV Dizisi, 2006)

Kaybolan Yıllar (Rosa, TV Dizisi, 2006)

Yolun Sonu (TV Dizisi, 2005)

Döngel Karhanesi (Didar, Sinema Filmi, 2005)

Perçem (TV Dizisi, 2004)

Fırtına Hayatlar (TV Dizisi, 2004)

Mihrali (TV Dizisi, 2003)

Kırık Ayna (Firdevs, TV Dizisi, 2003)

Kumsaldaki İzler (TV Dizisi, 2002)

Tatlı Hayat (Mehpare, TV Dizisi, 2001)

Cinlerle Periler (Nesrin, TV Dizisi, 2001)

Benim İçin Ağlama (TV Dizisi, 2001)

İçimizden Biri (TV Dizisi, 2000)

Zehirli Çiçek (TV Dizisi, 2000)

Profesyoneller (TV Dizisi, 2000)

Martılar ve İstanbul (TV Filmi, 2000)

Kimyacı (TV Dizisi, 2000)

Gökten Düşen Hazine (Sinema Filmi, 2000)

Filler ve Çimen (Havva'ya Yemek Veren Kadın, Sinema Filmi, 2000)

Yılan Hikayesi (TV Dizisi, 3 Sezon, Cemile, 1999-2001)

Kıvılcım (TV Dizisi, 1999)

Örümcek (Merve, TV Dizisi, 1998)

Kaçıklık Diploması (Sinema Filmi, 1998)

Cinayet Masası (Sinema Filmi, 1996)

Suçlu Kim (TV Dizisi, 1994)

Barışta Savaşanlar (TV Dizisi, 1993)  

Köşe Dönücü (TV Dizisi, 1984)

Haluk Levent duyurdu! Semra Dinçer'den kahreden haber! Hayatını kaybetti

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