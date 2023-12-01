Hamas’ın serbest bıraktığı 21 yaşındaki İsrailli esir yaşadıklarını anlattı!

Hamas’ın daha önce tedavisini gerçekleştirdiği İsrailli esir Mia Schem, dün serbest bırakılmasının ardından Uluslararası Kızılhaç Örgütü'ne ait araçta yaşadıklarını anlattı.

YAYINLAMA
Google News
Hamas’ın serbest bıraktığı 21 yaşındaki İsrailli esir yaşadıklarını anlattı!

Hamas’ın serbest bıraktığı 21 yaşındaki İsrailli esir Mia Schem, Hamas üyelerinin kendisine “çok iyi ve nazik” davrandığını söyledi.

Hamas’ın daha önce tedavisini gerçekleştirdiği İsrailli esir Mia Schem, dün serbest bırakılmasının ardından Uluslararası Kızılhaç Örgütü'ne ait araçta yaşadıklarını anlattı. Schem, yaptığı açıklamada kendisine “Bana karşı çok iyi, çok nazik davrandılar” dedi. Verilen yemeklerin de güzel olduğunu ifade eden 21 yaşındaki

Hamas’ın serbest bıraktığı 21 yaşındaki İsrailli esir yaşadıklarını anlattı!

Mia Schem, “Her şey güzeldi”

Mia Shem’in annesi Keren Shem, telefonda kızının serbest bırakıldığına ilişkin haberi alınca gözyaşlarına tutamadı. Akşam saatlerinde bir araya gelen anne ve kızı birbirlerine sarılarak ağladı.

Hamas tedavi anlarını yayınlamıştı

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 16 Ekim’de çatışmaların ilk gününde esir alınan ve yaralı olan Mia Schem’in koluna yapılan müdahaleye ait anları paylaşmıştı. Schem yaptığı açıklamada, "Gazze'deyim ve el-Kassam Tugayları beni tedavi ederek 3 saat süren bir ameliyat gerçekleştirdi. Benimle ilgileniyorlar, ilaç veriyorlar, her şey yolunda" ifadelerini kullanmış, “Bir an önce evime, ailemin, annemin, babamın, kardeşlerimin yanına dönmeyi istiyorum" şeklinde konuşmuştu.


İsrail ile Hamas arasındaki 7’nci esir takası kapsamında dün Hamas 8 esiri, İsrail ise 30 Filistinli tutukluyu daha serbest bırakmıştı.

Rıza Çalımbay: “Bugün sadece taraftara çok üzüldüm”Rıza Çalımbay: “Bugün sadece taraftara çok üzüldüm”

Fon dolandırıcılığında yeni gelişme! Seçil Erzan’ın boş arazide tehdit altında çekildiği iddia edilen görüntüler yayınlandıFon dolandırıcılığında yeni gelişme! Seçil Erzan’ın boş arazide tehdit altında çekildiği iddia edilen görüntüler yayınlandı

Eyüpsultan’da gecekonduda çıkan yangın korkuttu! Ağır yaralı var!Eyüpsultan’da gecekonduda çıkan yangın korkuttu! Ağır yaralı var!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Fatih terim cephesinden Seçil Erzan açıklaması geldi! Fatih Terim'in de 3.3.5 milyon doları kayıp
Fatih terim cephesinden Seçil Erzan açıklaması geldi! Fatih Terim'in de 3.3.5 milyon doları kayıp
Türk Tabipler Birliği hakkında mahkemeden flaş karar! Merkez konseyi üyeleri görevden alındı
Türk Tabipler Birliği hakkında mahkemeden flaş karar! Merkez konseyi üyeleri görevden alındı
İsrail ve Hamas'tan son dakika ateşkes kararı, İsrail ve Hamas'tan açıklama
İsrail ve Hamas'tan son dakika ateşkes kararı, İsrail ve Hamas'tan açıklama
Bakan Mehmet Şimşek açıkladı! Yeni yılda KDV ve ÖTV artacak mı?
Bakan Mehmet Şimşek açıkladı! Yeni yılda KDV ve ÖTV artacak mı?
Son Haberler
Gizli fon davasında eski futbolcu Semih Kaya’ya büyük şok! Mahkeme zorla getirilmesine karar verdi
Gizli fon davasında eski futbolcu Semih Kaya’ya büyük şok! Mahkeme zorla getirilmesine karar verdi
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu pozitife çevirdi
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu pozitife çevirdi
Türkiye'nin UEFA yeni ülke puanı ve sıralaması belli oldu! Kaç puanla kaçıncı sıradayız? Alınan kötü sonuçlar sonrası büyük tehlike
Türkiye'nin UEFA yeni ülke puanı ve sıralaması belli oldu! Kaç puanla kaçıncı sıradayız? Alınan kötü sonuçlar sonrası büyük tehlike
Bekarları umutlandıran haber! Yeni evlenecek olan çiftlere devlet 2 yıl geri ödemesiz 0 faizli 150 bin TL kredi verecek!
Bekarları umutlandıran haber! Yeni evlenecek olan çiftlere devlet 2 yıl geri ödemesiz 0 faizli 150 bin TL kredi verecek!
Ayhan Akman, Fatih Altaylı'ya 'FON' dolandırıcılığı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu: 'Bu aptal kardeşini dinler misin?'
Ayhan Akman, Fatih Altaylı'ya 'FON' dolandırıcılığı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu: 'Bu aptal kardeşini dinler misin?'
Elon Musk reklam tehdidine böyle cevap verdi: Birisi bana reklamla şantaj yapacaksa s… gitsin
Elon Musk reklam tehdidine böyle cevap verdi: Birisi bana reklamla şantaj yapacaksa s… gitsin
Çok Okunanlar
Bu gün hava durumu nasıl olacak? 1 Aralık Cuma tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları
Bu gün hava durumu nasıl olacak? 1 Aralık Cuma tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları
Türkiye'nin UEFA yeni ülke puanı ve sıralaması belli oldu! Kaç puanla kaçıncı sıradayız? Alınan kötü sonuçlar sonrası büyük tehlike
Türkiye'nin UEFA yeni ülke puanı ve sıralaması belli oldu! Kaç puanla kaçıncı sıradayız? Alınan kötü sonuçlar sonrası büyük tehlike
Gram ve Çeyrek altında son durum ne? Gary Wagner'den çok konuşulacak altın tahmini! 1 Aralık 2023 Cuma güncel altın fiyatlar
Gram ve Çeyrek altında son durum ne? Gary Wagner'den çok konuşulacak altın tahmini! 1 Aralık 2023 Cuma güncel altın fiyatlar
Hatay’da feci olay! Odun almak için girdi, kerpiç duvarlar üzerine yıkıldı!
Hatay’da feci olay! Odun almak için girdi, kerpiç duvarlar üzerine yıkıldı!
Arda Turan 'FON' dolandırıcılığı ile ilgili ilk kez açıklamada bulundu
Arda Turan 'FON' dolandırıcılığı ile ilgili ilk kez açıklamada bulundu
Son dakika... Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı! Türkiye ekonomisi yüzde 5,9 daha büyüdü!
Son dakika... Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı! Türkiye ekonomisi yüzde 5,9 daha büyüdü!
Yorumlananlar
Ehliyetsiz, plakasız ve kasksız yakalanan motosiklet sürücsünün Jandarmaya verdiği cevap herkesi güldürdü: "Görmeyiverin"
Ehliyetsiz, plakasız ve kasksız yakalanan motosiklet sürücsünün Jandarmaya verdiği cevap herkesi güldürdü: "Görmeyiverin"
Futbol dünyasında milyonluk dolandırıcılık! Meğer Acun Ilıcalı da paralarını kaptırmış
Futbol dünyasında milyonluk dolandırıcılık! Meğer Acun Ilıcalı da paralarını kaptırmış