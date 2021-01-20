Han, İnci'nin son darbesi ile yıkıldı! Masumlar Apartmanı'nda İnci neden yok? İnci ve Han boşanıyor mu? Farah Zeynep Abdullah diziden ayrıldı mı?

Masumlar Apartmanı'nda İnci neden yok? İnci ve Han boşanıyor mu? Farah Zeynep Abdullah diziden ayrıldı mı? Baş rollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Merve Dizdar gibi isimlerin yer aldığı fenomen dizi Masumlar Apartmanı yine nefes kesen bir bölüm ile seyirci karşısına çıktı. Dizinin final sahnesinde İnci'den Han'a gelen boşanma davası dilekçesi Masumlar Apartmanı'nda İnci neden yok? İnci ve Han boşanıyor mu? Farah Zeynep Abdullah diziden ayrıldı mı? sorularının araştırılmasına neden oldu.

MASUMLAR APARTMANI İNCİ NEDEN YOK?

Geçtiğimiz hafta ekranlara gelen bölümde İnci ve Han ailelerinin evliliklerini öğrenmesinin ardından evi terk etmişlerdi. İnci, bu olayın ardından kendilerine yeni bir hayat kuracaklarının hayalini kurarken Han ise gerçeklerin farkındaydı. Safiye'nin sinir krizi geçirmesi ile Han ile İnci eve geldiler ve İnci Han'ın ablasına verdiği sözleri duyunca şok oldu.

Safiye ve Gülben'le aynı evde kalacaklarını açıklayan Han'la kavga eden İnci ortadan kayboldu. İnci'nin gidişiyle eski travmalarını yeniden yaşayan Han adete dağıldı.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH DİZİDEN AYRILDI MI?

20 Ocak Salı günü ekranlara gelen yeni bölümde İnci ortadan kayboldu. Han ne yaptıysa onu hiç bir yerde bulamadı. İnci'nin son bölümde yer almaması 'Farah Zeynep Abdullah Masumlar Apartmanı'ndan ayrıldı mı?' sorusunu akıllara getirdi.

Ancak güzel oyuncu Instagram hesabından yeni bölüm setinde çekilen videolarını paylaştı. Farah Zeynep Abdullah'ın canlandırdığı İnci yeni bölümlerde yeniden ortaya çıkacak.