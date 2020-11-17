Hangi işyerleri kapalı olacak? Hangi işyerleri 20'de kapanacak?

Koronavirüs salgınında vaka artışları nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında Bilim Kurulunun önerdiği tedbirler konuşuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da alınan kararları kabine toplantısı sonrası yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında duyurdu. Bu doğrultuda Hangi işyerleri kapalı olacak? Hangi işyerleri 2'de kapanacak? sorularının yanıtları merak ediliyor. İşte detaylar...

HANGİ İŞYERLERİ KAPANACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre kıraathaneler, restoranlar, kafeler ve sinemalar ve halı sahalar kapatılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin olarak şunları söyledi:

"AVM’ler, marketler, restoranlar, berber ve kuaförler gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak. Sinemalar sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak. Restoran ve kafelerde sadece paket servis uygulamasına geçilecek. Kıraathanelerimizin faaliyetlerine bir süre ara verilecek. Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edilecek. Halı sahaların faaliyetlerine ara verilecek."

HANGİ İŞ YERLERİ 20'DE KAPANACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre AVM’ler, marketler, restoranlar, berber ve kuaförler gibi işletmeler saat 20.00 sonrasında kapanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs kısıtlamalarına ilişkin olarak şunları kaydetti:

"Yaşanan zorlukların ve sıkıntıların elbette farkındayız. Amacımız ülkemizi bir an önce bu salgın illetinden kurtararak asıl gündemimize çok daha fazla odaklanmak, tüm enerjimizi hedeflerimize ulaşmaya hasretmektir. Bunu da hep birlikte başaracağız. Kabine toplantımızda yapılan istişareler sonunda yeni tedbirleri hayata geçirmeye karar verdik. Buna göre hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde saat 10.00 ile 20.00 dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Ara tatilde olan okullardaki eğitim öğretim yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek. Halen 65 yaş üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek. AVM’ler, marketler, restoranlar, berber ve kuaförler gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak. Sinemalar sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak. Restoran ve kafelerde sadece paket servis uygulamasına geçilecek. Kıraathanelerimizin faaliyetlerine bir süre ara verilecek. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak şunları söyledi:

"Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edilecek. Halı sahaların faaliyetlerine ara verilecek. Şehirlerimizin ana cadde ve meydanlarındaki sigara içme yasağı sürecek. İl Hıfzıssıhha Kurulları bu sınırlamayı genişletebilecek. Kamu ve özel sektör işyerlerindeki esnek mesai düzenine ve mesai saatlerinin yoğunluk oluşturmayacak şekilde belirlenmesi uygulamasına hassasiyet gösterilecek. Tüm bu hususlarla ilgili ayrıntılar İçişleri Bakanlığımızın genelgesinde yer alacaktır. Hep birlikte fedakarlık yaparak inşallah bu salgın musibetinin üstesinden gelerek sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geleceğe bakacağız”

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