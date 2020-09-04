Haram Aylar Nedir? Haram aylarda ne yapılmaz?

Haram aylar nelerdir sorusu oldukça merak edilen sorulardan biridir. Bu aylar Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep olarak bilinir. Bahsi geçen 4 ay süresince cahiliye dönemi boyunca savaş yapmak yasak hale gelmiştir. Bu ayların bitimine dek barış durumu hakim olmuştur. Haram aylarla en fazla benzetilen aylara baktığımızda ise 3 aylar karşımıza çıkıyor. Üç aylar ise Recep, Ramazan ve Şaban ayları olmaktadır. Haram aylar arasında 3 tanesi birbirini takip eden bir sıralamada yer alır. Bu sebeple bu aylara birbirini takip eden manasına gelen SERD adı verilir. Diğer ay ise ayrı bir tarihte olduğu için yani münferit olması sebebiyle FERD adı verilmektedir. Haram aylara ilişkin olarak hükümler Hz. İbrahim tarafından belirtilmekle hac vazifesinde olduğu gibi, normal zaman diliminde gerçek amacından sapan bir hale gelmiştir. Ancak İslamiyet’in yayılmasının ardından tekrar asıl amacına geçmiştir. Hz. Muhammet (S. A. V.) kendine yani Müslümanlara yönelen bir savaş olmaması durumunda haram aylar içinde savaşa girilmesinden uzak durmuştur. Herhangi bir sefer esnasında haram aya girilirse bahsi geçen savaşa ara vermiştir.

Haram Aylar Hangileridir?

Kur'an, haram ayları içinde savaşmanın günah olduğuna açık ve net bir şekilde ifadeleri bulundurur. Hac ibadetini yapmak isteyen kişileri yolundan çevirmek ve ibadet eden kulların Mekke'den çıkarılması yasak bir durumdur. Bu sebeple haram aylar içerisinde barışın sağlanması ve bu zaman diliminde korunması büyük bir öneme sahiptir. Ayetlere baktığımızda da bu durum açık ve net şekilde haram aylarda savaş yapılmaması gerektiğini ortaya koymaktadır. Ancak haram aylar içinde Müslümanlara karşı bir savaş açılması durumunda Müslümanların, bu tarz tehditlere karşılık vermesine de izin verilmiştir. Kur'an'da haram aylar ile ilgili olarak çeşitli nedenlerden ötürü bahsedildiği görülüyor. Bu durum özellikle haram aylarda kendinize zulmetmeyin ifadesi ile dikkati çekiyor. Bu durumdan iki farklı mana çıkarılabilir. Bunlardan ilki; Haram ayların yerinin değiştirilmemesidir. Bunu Cahiliye Arapları yapmıştır. ikincisi olanı ise; 12 ayın bütününde zulümden uzak durun ancak haram aylar içinde bu tarz şeylerden tamamen uzaklaşın olmaktadır.

Haram Aylar Neden Haram Kılınmıştır?

Haram aylar, insanların kötü alışkanlıklarından vazgeçmesi adına ve ibadet etme alışkanlığının kazanılması yönünden de büyük fırsatlar vermektedir. Güzel alışkanlıklar edinip bu durumları sürekli bir hayat biçimi haline dönüştürmek adına önemli fırsatları sunmaktadır. Haram aylar içinde, Allah'ın merhameti ve affı oldukça geniş bir şekilde vardır. Bu sebeple söz konusu aylarda ibadet ve güzel ahlakla ilgili yönlerden değerlendirilmesi büyük önem taşır. Kulların ibadetlerine tamamıyla kendilerini verebilmeleri ve Allah ile devamlı olarak meşgul olabilmeleri konusunda bu aylar içinde savaş haram olmuştur. Bütün bu durumlar güvenin tam manasıyla tesis edilmiş olduğu ortamlarda huzur içinde yapılır. Özet olarak ifade etmek gerekirse, kutsal ve özel zamanlar şeklinde görülen haram aylar, güzel ahlakın elde edilmesi, ibadetlerde artışın sağlanması, insanların kulluğunu hatırlaması, kendi özüne dönmesi ve şükretmesi anlamında önemli ve değerli zamanlar şeklinde kabul edilmektedir. Denir ki; Yaradan kulunu severse faziletli zaman dilimlerinde kulunun faziletli işler ile meşgul olmasını sağlar.