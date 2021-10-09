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  3. HDP'li vekillerden skandal paylaşımlar! Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasını istediler

HDP'li vekillerden skandal paylaşımlar! Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasını istediler

HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş ve Sezai Temelli sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasını istediler.

HDP'li vekillerden skandal paylaşımlar! Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasını istediler

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın geçtiğimiz günlerde terör örgütünün yayın organına yaptığı açıklamada, " Öcalan konuşuluyorsa, O'nun da konuşmaya hakkı vardır. Bunları göz önünde bulundurarak tecridi de ortadan kaldırarak Sayın Öcalan'ın direk halkla temas kurması gerekiyor. Artık Sayın Öcalan'ın fiziki özgürlüğünü konuşmamız gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu açıklamaların üzerine tepkiler sürerken bu kez HDP'li vekiller sosyal medyada skandal bir etiket açtı. İlk olarak HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş  ve Van Milletvekili Sezai Temelli, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük istediler. Söz konusu paylaşımlar tepkilere neden olurken Sezai Temelli'nin paylaşımına yorum yapılmasını engellemek için bu özelliği kapatması dikkat çekti. 

HDP'li vekillerden skandal paylaşımlar! Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasını istediler

İŞTE YAPILAN SKANDAL PAYLAŞIMLAR

HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş ise, "Kürt sorununun demokratik çözümü ve barış sadece Kürtler için değil tüm Türkiye için yaşamsal önemdedir. #FreedomForOcalanNow" paylaşımında bulundu. 

 

 

Sezai Temelli," Tecrid ve savaştan beslenen faşist rejimden ancak barış ve demokrasi mücadelesini yükselterek ve örgütleyerek kurtulabiliriz. Tecride karşı mücadele demokrasi ve insan hakları mücadelesidir. Demokratikleşme için barış, barış için muhatabıyla müzakere…#FreedomForOcalanNow" ifadelerini kullandı. 

 

 

{TITLE_STRIP}Ömer Öcalan'dan terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için skandal istek: Fiziki özgürlüğünü konuşmamız gerekiyor

 

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