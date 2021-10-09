HDP'li vekillerden skandal paylaşımlar! Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasını istediler

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın geçtiğimiz günlerde terör örgütünün yayın organına yaptığı açıklamada, " Öcalan konuşuluyorsa, O'nun da konuşmaya hakkı vardır. Bunları göz önünde bulundurarak tecridi de ortadan kaldırarak Sayın Öcalan'ın direk halkla temas kurması gerekiyor. Artık Sayın Öcalan'ın fiziki özgürlüğünü konuşmamız gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu açıklamaların üzerine tepkiler sürerken bu kez HDP'li vekiller sosyal medyada skandal bir etiket açtı. İlk olarak HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş ve Van Milletvekili Sezai Temelli, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük istediler. Söz konusu paylaşımlar tepkilere neden olurken Sezai Temelli'nin paylaşımına yorum yapılmasını engellemek için bu özelliği kapatması dikkat çekti.

İŞTE YAPILAN SKANDAL PAYLAŞIMLAR

HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş ise, "Kürt sorununun demokratik çözümü ve barış sadece Kürtler için değil tüm Türkiye için yaşamsal önemdedir. #FreedomForOcalanNow" paylaşımında bulundu.

Kürt sorununun demokratik çözümü ve barış sadece Kürtler için değil tüm Türkiye için yaşamsal önemdedir. #FreedomForOcalanNow — Meral Danış Beştaş (@meraldanis) October 8, 2021

Sezai Temelli," Tecrid ve savaştan beslenen faşist rejimden ancak barış ve demokrasi mücadelesini yükselterek ve örgütleyerek kurtulabiliriz. Tecride karşı mücadele demokrasi ve insan hakları mücadelesidir. Demokratikleşme için barış, barış için muhatabıyla müzakere…#FreedomForOcalanNow" ifadelerini kullandı.

Tecrid ve savaştan beslenen faşist rejimden ancak barış ve demokrasi mücadelesini yükselterek ve örgütleyerek kurtulabiliriz. Tecride karşı mücadele demokrasi ve insan hakları mücadelesidir. Demokratikleşme için barış, barış için muhatabıyla müzakere…#FreedomForOcalanNow — Sezai Temelli (@SezaiTemelli) October 8, 2021

Ömer Öcalan'dan terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için skandal istek: Fiziki özgürlüğünü konuşmamız gerekiyor