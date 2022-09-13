HDP'nin Kılıçdaroğlu'na sunduğu 3 şartın detayları deşifre oldu! Sinsi planlar devrede, sırada ne var?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde oluşturulan 6'lı masanın, HDP'ye bakanlık verme planı resmen deşifre edildi. Son günlerde tartışma konusu olan söz konusu bakanlık verilme meselesi, CHP ve İYİ Parti taraflarınca kınanmıştı. Detaylar ortaya çıktı. CHP'nin kamuoyunda tepki çekmemek adına gizli yürüttüğü HDP ile pazarlık sürecine çoktan girilmiş.
HDP 3 ŞART KOŞTU
Altılı masada HDP'nin su altından Kılıçdaroğlu'na koştuğu 3 şart ortaya çıktı. İşte detaylar...
1- Protokole Kürt sorununa ilişkin yeni "Çözüm Sürecinin" yürütülmesiyle ilgili ifade konulacak.
2- Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a ev hapsi kapısı açılacak. Selahattin Demirtaş ise serbest bırakılacak.
3- HDP'ye bir bakanlık verilecek.
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