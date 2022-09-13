HDP'nin Kılıçdaroğlu'na sunduğu 3 şartın detayları deşifre oldu! Sinsi planlar devrede, sırada ne var? Altılı masada HDP'nin Kılıçdaroğlu'na destek için 3 şart sunduğu deşifre edildi. O şartlar son günlerde çok konuşulan "Bakanlık" meselesini de kapsıyor.

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